Vacunación en las escuelas: lo que tenes que saber

Esta semana, Salud Pública, comenzó la vacunación en las escuelas de la provincia, para que los chicos de 5 a 17 años puedan recibir la vacuna contra el Covid-19 y así completar el esquema. Los padres que estén interesados deberán llenar con su firma la autorización pertinente para que el equipo de salud realice las maniobras de vacunación el día que lleguen al establecimiento educativo.

En cuanto a los responsables de las escuelas diseñarán previamente las autorizaciones para informales a los padres que el día 'X' llegarán los responsables de Salud para aplicar las dosis de la vacuna correspondiente contra el Coronavirus.

'En la provincia hay más de 22 mil chicos de 3 a 11 años que no iniciaron su esquema de vacunación. Además hay alrededor de 12 mil adolescentes del nivel secundario que están en la misma condición' manifestó desde el Vacunatorio Central, Fabio Muñoz, Jefe de Inmunización.

Muñoz también declaró que se están enviando notas de autorización a los papás y que están separando dosis de covid y dosis del calendario obligatorio para que los padres puedan poner si quiere o no que se les apliquen ambos. La vacunación del calendario es obligatoria y si momentáneamente no la quieren colocar, están en su voluntad de no hacerlo, concluyó.