Pitbull mordió a un nene de 3 años: la familia pide que le devuelvan su mascota

Un niño de 3 años de edad resultó lastimado en horas de la tarde del pasado martes 22 de marzo en el barrio Conjunto 7. Lo que sucedió fue que el pequeño estaba jugando con su perra de la raza pitbull y el animal terminó lastimando levemente su rostro. Debido a esto las autoridades retiraron el animal de la vivienda al catalogarlo como "peligroso". Esto generó una gran tristeza en la familia que pide que les devuelvan a su mascota.

Bianca Jácamo, hermana del pequeño mordido y dueña de la perra, expresó que el chiquito se encuentra en muy buenas condiciones. Que todo ocurrió alrededor de las 19:00 cuando el animal jugaba con los hermanitos de Bianca y en un mal movimiento el can lastimó en el labio inferior al pequeño. Ante esa situación su madre llamó al 911.

"Las mismas autoridades dictaron que la perra no podía estar con nosotros porque al parecer es un perro peligroso, cosa que no es así porque la perra la tengo desde que es bebé y se ha criado con niños. La tengo antes de que naciera mi hermano. La perra es como su mejor amiga, esta siempre con ella. Llegó a casa y preguntó por ella. Se empezó a sentir mal porque la perra no esta con nosotros. Estamos muy angustiados", expresó.

Jácamo aseveró que su perra ha estado en contacto con niños y hasta con un bebé, pero nunca ha mordido violentamente a nadie. Ella aseguró que si la pitbull hubiera querido atacar a su hermano, no le hubiera causado una lesión tan leve como esa. Ahora directamente tienen que ir a visitarla a un refugio y probablemente la den en adopción a otra persona.

"Estamos muy mal, más por mi hermano porque es su única amiga y no sabemos que hacer. Nos quitaron la autoridad sobre la perra. La podemos ir a ver pero va a estar en un refugio a no ser que la pongan en adopción. La han caracterizado como perro peligroso pero no es así. Tengo testigos. Viven niños en la cuadra que han jugado con mi perra. Un día se me escapó y la tuvo una vecina que tiene un bebé, la perra estuvo con ese bebé y no le hizo daño tampoco", sentenció.