Cada médico de PAMI en San Juan atiende por lo menos 700 afiliados

Marzio Meglioli quien es referente de PAMI en San Juan estuvo en Banda Ancha y comentó lo referido a la problemática que atraviesan varios jubilados y pensionados que señalan no tener médico de cabecera.

Por este caso, Meglioli mencionó “Son 140 médicos de cabecera prácticamente. 20 están para tener atención en la propia Asociación de Médicos de Cabecera o hacen domicilios y el resto (120) están en toda la provincia”. Del mismo modo, Meglioli aclaró “hay un número muy activo de afiliados por cada médico”.

El referente remarcó “a veces me dicen que no hay médicos de cabecera y puede ser que hayan enfermado, no hay que olvidar que en la pandemia fallecieron varios médicos de cabecera y además había médicos de cabecera que por su edad dejaron de atender”. Pero esto no fue todo ya que el entrevistado dio a conocer que cuando bajaron las medidas de prevención, varios profesionales de la salud no quisieron volver a la atención al público.

“Cuando hablo de un médico de cabecera, el que menos pacientes tiene es de 700 afiliados a cargo, entonces cuando fallece o renuncia son muchos quienes quedan sin médico de cabecera” mencionó. Luego agregó “PAMI tiene 75.000 afiliados, entonces ese padrón que están activos, tenemos inconvenientes y tratamos de solucionarlo de la mejor forma posible”.

Los modos de solución varían, en varios casos generan el cambio de médico cabecera a través de la asociación. Pero no dejó de decir que “cuando un médico de cabecera deja de atender hay más de 700 personas que dejan de tener la atención, deja de tener las recetas o hacerse los controles. Y eso nos perjudica muchísimo”.

En cuanto se le consultó si se le paga se les paga bien a los médicos de PAMI, Meglioli señaló que no conoce ningún caso de que algún médico ya renunciado por pago, además reforzó “El pago es acordé al trabajo”.