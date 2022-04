De San Juan a Ucrania: el 'emotivo' apoyo a una DJ en plena fiesta electrónica

Durante la jornada del domingo llegó a San Juan ‘Nastia’, una DJ ucraniana muy popular en el mundo de la música electrónica. La misma se vio sorprendida y conmovida por el ‘emotivo’ aguante que recibió por parte de los sanjuaninos que llegaron a ver su espectáculo.

Según se pudo observar a través de distintos videos, los encargados de la organización, la gente de Beat Producciones, repartió en un momento de la noche banderitas con los colores de Ucrania. Ante esto, los fanáticos comenzaron a flamearlas mientras bailaban bajo el ritmo de Nastia.

Con este ‘noble’ gesto, el público sanjuanino logró ganarse el corazón de la DJ ucraniana, quien se envolvió en una bandera más grande de su país. Además, la encargada de darle el cierre al espectáculo organizado en Quinta La Gloriosa, en el departamento de Zonda, mostraba de manera constante la leyenda de su remera: ‘No to war’, es decir, ‘no a la guerra’.

‘El momento en el que la gente de la organización nos dio las banderitas fue mágico porque Nastia estaba totalmente conmovida y sorprendida. Además es como que empezó a “tocar” mejor por lo que estaba viviendo por dentro, comenzó a "cebarse" mientras tocaba’, contó uno de los fanáticos que se hizo presente en el evento. En ese sentido, señaló que las luces del escenario y las pantallas LED estaban encendidas con los colores azul y amarillo. 'También hubo algunos graciosos que empezaron a cantar por Boca, pero creo que ella no entendió muy bien eso', agregó.

Cabe destacar que en el caso de esta DJ, ella tuvo que huir del país que ahora se encuentra envuelto en un conflicto bélico con Rusia. De manera que cuando no se encuentra de gira, está viviendo en Holanda, lejos de su propio hogar. ‘Mi trabajo ya no es divertido y me hace llorar. Lo tenía todo en mi vida, era feliz. Ahora me siento perdida, deseo que nunca sientas lo mismo’, afirmó a través de sus historias de Instagram, una vez finalizado el evento, acompañado de una selfie, donde se la veía llorando.

Las imágenes y videos fueron extraídos de las redes sociales.