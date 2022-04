Extravió sus pertenencias en el colectivo y el chofer se las devolvió

Un pasajero de la línea 123 renovó su esperanza en las personas luego de recuperar documentación y una importante suma de dinero. Terry Rimolo subió al colectivo el pasado sábado con un sobre de cuero y otros bolsos, al bajar no se percató de que algo le faltaba, “después de una hora me di cuenta en mi departamento”, dijo esta tarde al móvil de Canal 13.

Rimolo había olvidado aquel sobre donde llevaba plata para pagar cuentas y otra documentación de valor, “llamé a una casa familiar donde había estado antes y me dijeron que había ido sin el sobre, indudablemente lo había dejado en el colectivo”, expresó.

El hombre depositó su última esperanza de recuperar lo perdido en un papelito, con su nombre y el teléfono, que entregó a cada chofer de la línea 123 que pasaba por la puerta de su casa, preguntando si habían visto algo. “Los colectiveros me decían que me quede tranquilo que si ha quedado en el colectivo y lo ha visto el chofer no me haga ningún problema, pero si algún pasajero lo agarró y se lo llevó no se podía hacer nada”, dijo a la cámara.

Cerca de media hora después recibe un llamado milagroso, era un chofer: “queremos avisarle que el sobre suyo está en la unidad 130 dentro de un rato va a pasar por su casa”, se oyó detrás del tubo.

“Cuando vino la unidad se paró y sonrió. Esa sonrisa me devolvió el alma al cuerpo porque no solo había bastante dinero sino documentos. Uno piensa el a burocracia de hacer todo eso, uno queda paralizado como ciudadano”, dijo el pasajero y continuó, “me miró sonriendo y me dijo, acá esta lo suyo y pensé este es un ángel”. Se trata de Ricardo Quero a quien le agradeció y tampoco se olvidó de mencionar a Gustavo Vera, quien armó el circuito de comunicación.

Quero le pedía que abriera el sobre para ver si faltaba algo, a lo cual Rimolo se negó, en un acto de confianza. Quero insistió y Rimolo accedió encontrando el dinero que había perdido.

“Lo que hice es subirme a hacer todo el recorrido con quero para quedarme charlando con él y descubrí una persona maravillosa. Dije: ‘estos son de otro planeta, después dije ¡no! son de esta tierra, no todo está podrido’”, finalizó.