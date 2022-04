El secretario de SUOES, sobre el faltante de gasoil: 'Espero que no sea especulación'

Desde hace varias semanas a lo largo y ancho de la República Argentina se ha registrado un faltante considerable de gasoil. Acerca de esto desde SUOES señalaron que la zona del país donde se más se esta notando justamente es en Cuyo. Acerca del problema el secretario general del mencionado organismo declaró en Canal 13 que cree que se debe a la especulación.

Víctor Menéndez, secretario general del Sindicato Unión de Obreros de Estación de Servicios, pasó por Banda Ancha y se refirió al conflicto con el gasoil. La autoridad señaló que directamente hay empresas que no pueden funcionar sin este producto o hay estaciones de servicio que han tenido que limitar la comercialización del mismo.

"Se esta sintiendo en Cuyo principalmente, están vendiendo por cupo. Es limitado porque hay empresas que necesitan para el trabajo diario mucha más cantidad. No se si es especulación, también estaban con el tema de la suba del petróleo a nivel nacional. La guerra en Ucrania trae estos problemas y acá también estaban esperando un aumento de combustible en gran parte del sector empresario. Dios quiera que este equivocado y no estén especulando", expresó.

Seguidamente Menéndez reveló que la provincia que más afectada se esta viendo por la falta de gasoil es Mendoza. Allí directamente se ha establecido un cupo limitado de venta en estaciones de servicio, entre muchas otras medidas. Desde el sector esperan que las autoridades se involucren más en este conflicto para tratar de encontrar una solución ya que esto se ramifica cada vez más.

"Esta pasando que nos quedemos sin gasoil para vender, esta pasando fundamentalmente en Mendoza que hay estaciones que estaban vendiendo 15 litros y otras que no tenían. Esperemos que el secretario de Energía y todo el equipo que tiene que ver con el combustible tomen cartas en el asunto y resuelvan este problema que no es menor para un país que quiere ponerse de nuevo en marcha. El combustible es muy útil en la vida diaria de los argentinos, estamos en el siglo XXI y no podemos tener estos problemas. Es preocupante", sentenció.