'Juani' Castro y el recuerdo del horror: 'La mujer decidió volcarme agua caliente'

Sobre finales del mes de noviembre del pasado 2021 la provincia de San Juan se vio conmocionada por un salvaje ataque a un deportista local. Se trataba de un joven ciclista al que una mujer le vació un termo de agua hirviendo encima. A pocos meses de que esto ocurriera el propio afectado, Juan Castro, recordó en Diario 13 cómo fue ese traumático día que le tocó vivir.

"Juani", como lo conoce todo su círculo de familiares y amistades, recordó que todo ocurrió en los alrededores de una estación de servicio situada en Marquesado. Si bien todo empezó como una discusión de tránsito común, en cuestión de segundos todo escaló y terminó de la peor manera.

"Ese día estaba pedaleando con un compañero, habíamos salido a entrenar. En una intersección justo en una estación de servicio tuvimos un cruce con un auto, una discusión de tránsito normal del día a día que pasó a mayores. Se bajó el hombre con un hierro largo a querer pegarnos a mi y a mi amigo cuando nosotros no pasamos de discutir. La acompañante, que era esta mujer, se bajó con un termo de agua destapado y en segundos decidió volcarme el agua caliente", rememoró la víctima.

Debido a esta brutal agresión que sufrió, el ciclista terminó con múltiples heridas y quemaduras de distinta gravedad en diferentes zonas de su cuerpo. Si bien la mayor parte del agua quemó su abdomen y su pecho, también se vieron afectados en menor medida sus genitales. No obstante, con diferencia el punto más dañado fue su cadera.

Por esta razón Castro tuvo que ser ingresado en el hospital Marcial Quiroga y después fue trasladado hasta el Hospital Privado al día siguiente. Mientras tenía que mantener el mejor ánimo posible para ayudar a que su recuperación fuera más rápida, Juan tuvo que emprender una lucha psicológica para no decaer cuando recordaba el ataque.

"La verdad que genera bronca y cierta impotencia por no haber podido hacer nada para haberlo evitado. De haber dejado la discusión de lado, de no haber seguido, de haber frenado. Si genera mucha impotencia pero agradezco que puedo estar acá, haciendo lo que me gusta", manifestó.

Finalmente Juan remarcó que esta horrenda e indeseable situación que le tocó atravesar a él, lamentablemente cada vez se hace más habitual. Si bien puede que no lleguen a tener la magnitud de la agresión que sufrió el deportista, el propio atleta señaló que cada vez esta más tirante la relación entre los ciclistas y los demás conductores.

"Últimamente, no es algo que pasa todos los días, pero si sucede muy seguido. A nosotros nos había pasado anteriormente con autos y camiones que nos encierran. Últimamente lo que pasa creo yo es que hay más falta de empatía entre el ciclista y el automovilista. Así también hay grupos de ciclistas que por ahí no respetan mucho y eso provoca otras cosas, no lo niego. La situación entre ciclistas, automovilistas y colectivos es muy chocante, hay muchos problemas en el día a día", sentenció.