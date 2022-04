'El algarrobo es el árbol ideal para plantar en plena crisis hídrica en San Juan'

Este miércoles Osvaldo Olmos, quien es Director de Arbolado Público estuvo en Tarde Trece, y comentó los secretos sobre el sistema de arbolado en la provincia. Además, develó cual es el mejor árbol para la zona.

El profesor y funcionaron dio a conocer que las personas en San Juan no conocen realmente la importancia de los árboles, “en su mayoría no tienen el conocimiento sobre los beneficios que tienen. No saben porque está en la línea de arbolado porque ahí está en la plaza y lo que significa tener un ser vivo en afuera de cada casa” mencionó.

Luego manifestó “se trata de un ser vivo que brinda aire, oxígeno, sombra, disminuye la temperatura en verano y hace de reparo en invierno a las bajas temperaturas. El árbol es vida”. En la misma línea agregó “vivo es un ser que tiene que convivir con nosotros, es un ser que no estaba en ese lugar y hemos llamado para que nos ayude por eso es que necesita qué realicemos sobre él algunas modificaciones para poder convivir”.

La actual crisis hídrica que afecta al mundo y en especial a San Juan lleva a repensar sobre qué arboles son los adecuados para la zona, por esto es que el profesional manifestó que el árbol que más consumo de agua tiene es el plátano y el que menos lo hace es el algarrobo. Además, este último es una especie autóctona, a diferencia de la mora que es de otro continente.

Otro de los puntos que mencionó es que hay otra especie que se adapta muy bien a la tierra sanjuanina, se trata de la acacia blanca y es sudamericana. Sobre este sistema de cuidado del agua refirió que están ideando un sistema muy importante para recuperar aguas grises.

Para finalizar remarcó que en San Juan hay que comenzar a plantearse la idea de revalorizar lo autóctono, ya que hay plantas que son la base para revertir el cambio climático.