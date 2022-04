Trincado sobre la polémica ecografía en un colegio: 'No tendría porqué no permitirse'

El pasado martes algunos televidentes enviaron una imagen a Canal 13 donde se podía ver a los estudiantes del secundario del Colegio Santa Teresita, presenciando una ecografía el 25 de marzo. Esto desató una gran polémica en las redes sociales y comenzó a replicarse en demás medios. Debido a esto la propia titular de la cartera educativa se refirió a esta situación y explicó que no hay una razón para prohibir una actividad de este tipo.

Cecilia Trincado Moncho, ministra de Educación, explicó al móvil de este medio que cada institución educativa tiene una cierta libertad para realizar actividades. Las mismas son propuestas a los padres de los estudiantes, quienes deben dar su visto bueno para que finalmente se realicen este tipo de dinámicas.

"Las escuelas tienen un margen de actividad libre con proyectos institucionales que se consensúan con los padres. No descartaría que hubieran pedido hasta permiso a las familias en este caso en particular. No conozco ese proyecto, voy a consultarlo en detalle pero no tendría porque no estar permitido. Este como tantos otros proyectos las instituciones los llevan adelante y tienen que ver con los espacios de definición institucional. No tiene que ver con cuestiones bajadas del Ministerio de Educación", expresó.

En este caso el lugar donde se realizó fue en el Colegio Santa Teresita, una escuela católica de gestión privada. Sin embargo, Trincado aseveró que actos similares podrían llevarse a cabo también en las instituciones públicas. No sólo se trata de "demostraciones" como estas sino también de conferencias, talleres y demás actividades referidas a distintos temas.

"No sólo es en los colegios privados, en los de gestión estatal también podría hacerse porque a veces hay emergentes en las escuelas que requieren un abordaje particular y los dirigentes junto a los supervisores resuelven algún taller, conferencia o algo en particular que no tiene que ver con todas las escuelas de San Juan pero que es un proyecto que responde a esa institución", aseguró.

Por último, la autoridad expresó que con seguridad la supervisora esta en conocimiento de esta situación y que esta dinámica se encuentra dentro del marco de lo que normalmente es un proyecto institucional.