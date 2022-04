Un experto sanjuanino cuestionó el Censo Digital ¿Cuál es la razón?

Mariano Montañez quien es especialista en informática fue contundente al hablar sobre la posibilidad de generar el Censo de manera online. El hombre manifestó que no lo consideraba la mejor alternativa.

De este modo, el profesional señaló que “el objetivo del censo es la información que todos conocemos desde antes, ahora se le agrega una serie de información que se trata de una serie de datos personales”. En la misma línea aclaró “son datos que no tienen sentido para el objetivo final que los datos del censo”.

Posterior, en exclusiva para Canal 13, añadió “si yo accedo a dar esa información después alguien, ya sea el Gobierno o los próximos gobiernos van a tener acceso a todo eso”. Por ello es que declaró que eso es “sumamente peligroso para mi identidad”.

En esa línea señaló “por eso yo recomiendo no usar la plataforma online del Censo porque pide validar con correo, porque mete un cracker”. Del mismo modo declaró “todos esos datos personales no son datos importantes para el Censo”. Posteriormente añadió “yo como ciudadano mi derecho es no darle mi identidad, por ello no se debe hacer el Censo en línea”.

Es así como Montañez señaló que lo que recomienda es “esperar censista uno puede negarse a dar los datos personales, entonces estás colaborando con el Censo y estas guardando tu información personal porque el gobierno no tiene derecho a relacionar todo eso”.