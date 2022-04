Pese a la condena a Meritello, denuncian que le niegan competir a la judoca Gervasoni

Daniel Gervasoni, habló en ante Diario 13 San Juan sobre la triste situación que atraviesa su hija, Ornella Gervasoni, talentosa judoca sanjuanina. Este último martes 29 de marzo, la jueza de Garantías Carolina Parra, encontró culpable a Luis Meritello y a su hijo Ricardo, por injuriar al padre de la deportista luego del polémico accionar de la Federación Sanjuanina de Judo contra la judoca.

En este sentido, el padre de la judoca sanjuanina expresó, que la jueza Parra le dio sentencia al presidente de la Federación Sanjuanina de Judo por las injurias, y señaló que ahora están buscando que Meritello le otorgue el pase deportivo a la Judoca para comenzar a competir. Y explicó, ‘esto no termina acá nada ahora estamos tratando de liberar ya que se ha empecinado de no dar el pase a la judoca poniendo trabas y contestaciones legales que no tienen fundamento jurídico diciendo que tiene que pasar por el club a ver si dan las condiciones o no, es un pase libre de un deportista libre, de un deporte amateur donde él le está truncando la carrera, donde él está discriminando a una deportista’.

La promesa del Judo de San Juan, Ornella Gervasoni, es una de las sanjuaninas que ha representado en múltiples oportunidades a San Juan y a Argentina y hasta ha conseguido podio en competencias internacionales, ante el conflicto, la Federación prohibió que la joven poder ingresar al recinto y por esto, la joven perdió múltiples competencias expresó su padre.

‘Ya se ha perdido un Nacional, clasificatorio para un Panamericano, Ornella siempre ha estado en el podio a nivel nacional y participando en cada año Torneos Internacionales, asique estamos en ese tema’, explicó Daniel Gervasioni, padre de la judoca.

Además, señaló que es incomprensible que el presidente de la Federación Sanjuanina y el vicepresidente de la Confederación Argentina de Judo estén ligados a una causa penal de este nivel.