UDAP: 'Es muy difícil mantener el poder adquisitivo con una inflación tan violenta'

Los gremios docentes de la provincia de San Juan acordaron un incremento salarial del 45% con el Gobierno. Tras la paritaria, el secretario general de UDAP, Luis Lucero, destacó los aspectos importantes de este acuerdo.

‘Uno piensa si es o no suficiente en un contexto como el que se vive en el país. No va a haber paritaria que alcance si no hay una política que cambie al menos estos lineamientos en donde la inflación está consumiendo los salarios’, sostuvo.

‘De todas maneras, partimos de un escenario donde nosotros de enero del 2021 a marzo del 2022 tendremos un incremento salarial que ha superado el 115%. ¿Cuándo se puede imaginar que en 14 meses se iba a duplicar el salario de un trabajador? Más allá de los acuerdos, es muy difícil poder mantener el poder adquisitivo con una inflación tan violenta’, analizó el dirigente.

Luego, señaló que, si se contempla el 11% de incremento que los docentes recibieron en enero, el incremento neto en el 2022 es del 56%.

Sobre el acuerdo alcanzado, destacó que el primer tramo del 20% será el de mayor impacto en el mes de marzo y sostuvo que va a ser mayor que la inflación del primer trimestre del año. Luego, habrá otros 4 aumentos durante el año (5% en mayo, 5% en julio, 10% en octubre y 5% en diciembre).

Otro de los puntos que resaltó Lucero es la cláusula de revisión en el mes de julio cuando los gremios docentes se volverán a reunir con el Gobierno. ‘Esto será flexible y nos va a permitir lograr los objetivos que hemos dejado homologado en el acta que es ganarle a la inflación. Esto nos da la garantía de que va a haber opciones de poder marcar nuevamente el terreno en virtud de los efectos inflacionarios’, aseguró.

Además, Lucero aseguró que ‘no vamos a perder con la inflación porque hay voluntad de partes. Nosotros tenemos parámetros que son fuertes. Algunos son inalcanzables como la capacidad de ahorro. El trabajador de la educación creo que jamás lo tuvo. Esperemos que algún di lo tengamos’.

‘Nosotros veníamos con la cláusula gatillo donde había un equilibrio entre el salario y la inflación y ya no nos sirve. Lo que buscamos son paritarias flexibles que nos permitan podernos reunir y ganarle a la inflación’, insistió.

Por último, el dirigente comentó que aún quedan deudas pendientes con los trabajadores de la educación pública. En este sentido, dijo que han presentado una agenda de trabajo a la ministra de Educación, Cecilia Trincado para trabajar en ello.

Uno de los temas más urgentes para el gremio docente es resolver la situación de las escuelas albergues y celadores. ‘Es un tema a trabajar porque hay un desfasaje entre la prestación efectiva y el salario. Y el otro tema son las escuelas de jornada completa que cobran el salario de maestros de grado más un adicional. Pero tiene jornada completa que es como dedicación exclusiva y deberían estar cobrando cuando mínimo dos salarios para los cargos de base. También otros temas de agenda que hemos presentado son las reglamentaciones y la actualización. Los concursos de ascenso en el nivel secundario de modalidad orientada. Concurso de ascenso para nivel inicial, etc. Son temas emergentes que son urgentes, pero hay una preación y apostamos a ello’, concluyó.