Dos impactantes historias que esconde la Feria Económica Social de Mujeres

En la Plaza España se realiza cada tanto la Feria Económica y Social de Mujeres donde varias sanjuaninas ofrecen distintos productos caseros. Gracias a ello, son muchas las ciudadanas que lograron tener su dinero propio para no depender de alguien más. Dos de estas personas que pudieron salir adelante contaron sus impactantes historias en el micrófono de Canal 13.

La primera en contar su vivencia fue Claudia quien contó que hasta hace poco únicamente se dedicaba a las tareas del hogar y a cuidar de sus hijos. Debido a esto no podía contribuir a la economía de su domicilio y dependía todo el tiempo del dinero que le daba su marido. Sin embargo tomó la decisión de hacer un cambio y empezó a ofrecer distintos productos en esta feria.

"Era una ama de casa común que cuidaba a sus hijos y estaba en su casa hasta que entré a Amas de Casa. Ahora soy una emprendedora más. Hago muñecos para vender, también pochoclos y todo lo que se pueda. La necesidad de independencia económica me llevó a eso porque de joven he trabajado y después pasando los 40 años a uno ya no le dan trabajo. Ahora con la economía popular es una forma de tener un ingreso. Tengo pareja y 4 hijos que están estudiando y esto me ayuda mucho para poder tener mi dinero para ayudarles y no depender del dinero de mi marido", expresó.

Acerca de cómo aprendió a crear los muñecos que ofrece en su puesto, la trabajadora contó que no tenía idea de cómo coser. Sin embargo tenía tantas ganas de tener su propio dinero que comenzó a aprender con algunas revistas que venían con moldes. Luego comenzó a modernizarse y extrae estos moldes de internet.

"Es difícil depender de alguien cuando ya antes habías trabajado, me costaba porque tenía que rendir cuentas de la plata que gastaba y a veces no llegábamos a fin de mes. Yo no sabía ni conocer ni a máquina ni a nada. Por intermedio de las revistas que venían antes con moldes empecé a hacerlo y ahora me ayuda mucho el internet porque bajo los moldes y lo hago", manifestó.

Otra de las historias destacables que guarda esta feria es la de Elvia, otra ama de casa que en sus propias palabras vivía "encerrada en su casa". Ella debía limitarse a hacer la comida, limpiar y cuidar a sus hijos. No obstante tomó la decisión de modificar su realidad, comenzando a ofrecer panificados en uno de los tablones que hay en Plaza España.

"Era una ama de casa con muchas dificultades y ahora me salió esta oportunidad de ingresar a Amas de Casa. No tenía poder de decisión hasta que pude venir. Me cambió un montón tanto en lo personal como en lo económico. No tenía contacto con la gente, tenía que quedarme a hacer las cosas de la casa y cuidar a mis hijos. Necesitaba trabajar y ser más independiente. Hacemos todo lo que es panificación. Nos va super bien, todo lo que traemos lo vendemos. Estaba cansada del encierro y me liberé un montón al estar acá. Con mi pareja fue complicado pero fui cambiando de apoco y teniendo más poder en mis decisiones", sentenció.