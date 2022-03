El infierno detrás de la desaparición de una joven sanjuanina

Durante el pasado domingo se conoció mediante las redes sociales la desaparición de una adolescente en San Juan. Se trataba de una joven de 17 años llamada Angelina que supuestamente había ido al carnaval de UVT. Sin embargo la madrina de esta chica se comunicó con Diario 13 y reveló una indignante historia de maltrato que vive su sobrina día a día.

Carolina Such es la tía y a su vez la madrina de Angelina. La versión que circuló en su momento fue que la joven se había ido de la casa donde vivía con sus padre, para ir a disfrutar de la celebración que realiza tradicionalmente la Unión Vecinal de Trinidad. No obstante, la mujer aseguró que se retiró de su domicilio ya que había vivido una nueva situación de maltrato por parte de su papá.

"Tiene muchos problemas en la casa con el padre, el tipo es un violento. No es la primera vez que se va y siempre que se ha ido me ha buscado a mi o a los abuelos. En la última vez hubieron muchos problemas y no la dejan ahora que se acerque a mi. Me ha tocado presenciar muchas situaciones y no sólo yo, hay muchas personas que son testigos", reveló.

Carolina, hermana de la madre de Angelina, manifestó que esta situación es incluso más preocupante. Esto se debe a que ella tiene dos hermanas que son menores que ella. Una es apenas una niña y otra es una adolescente de 14 años que, según su relato, también tienen que vivir agresiones.

"El padre es un manipulador entonces el tipo hace amenazas y otras cosas. Mi hermana esta enferma, esa es la realidad, mi hermana esta enferma porque ella no puede permitir eso con las hijas. Tiene dos hijas más, una chiquitita y otra de 14 años. Ellas viven lo mismo, con la otra es peor", aseguró.

En este contexto, se sabe que Angelina habría sufrido otro ataque por su padre por lo que habría decidido irse de su vivienda. Para poder alejarse de su agresor, la adolescente se puso en peligro según lo que contó Such. Esto se debe a que se habría escondido en las inmediaciones de la Avenida Circunvalación.

"Por lo que yo he hablado con la criatura, porque la niña cayó a mi casa, es que ha andado deambulando por la calle. Ha estado escondida en la Circunvalación la criatura, dice que ha estado escondido debajo de un arbolito. No ha ido a ningún lado nos ha dicho, no tenía plata y no tenía nada encima", declaró.

Cansada de que este infierno que atraviesa su sobrina se prolongue y no haya ningún tipo de solución, Carolina aseguró que peleará por la custodia, en un primer momento, de la joven de 17 años. Algo que ayudaría a que este procedimiento avance, es que la propia Angelina le habría contado a las autoridades todo lo que debe atravesar en su vida cotidiana.

"Voy a pelear por su custodia. Ahora me dicen que la niña ha declarado todo. Ha manifestado todo a la Policía. Hasta lo que me dice mi hermano mayor que es el que estaba ahí con ella, la niña habló y dijo lo que pasaba en su casa", expresó la entrevistada.

Finalmente Carolina Such expresó que si un juez lo indica, ella no tienen ningún problema es hacerse cargo de las tres hermanas. Si bien principalmente quiere sacar de ese contexto a la mayor de las tres, tampoco desea que las más pequeñas también sean víctimas de este sujeto de 61 años. Cabe destacar que para proteger a las presuntas afectadas, se resguarda la identidad del supuesto agresor.

"Lo dirá el juez pero si me las pueden dar a todas yo no tengo problema. Mi hermana cree que ellos están bien. Mi familia sabe todo y me esta apoyando. Veremos que pasa. Mi hermana no es mala, el problema es el tipo, el padre de las niñas. Mi hermana esta sometida, lleva un montón de años con esa persona. Ella tiene 41 años y él tiene 61 años, es mucho mayor", sentenció.