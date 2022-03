Tras un desalojo una familia completa quedó en la calle

Más temprano, cerca de las 6 de la tarde, una familia completa quedó en la calle. Se trata de Maira Carbajal, su marido Óscar Cortéz y sus cuatro hijos de 14, 11, 9 y 7 años que vivían en el fondo de la casa de la hermana de Oscar, en Lote Logar 27, Pocito, y este lunes fueron desalojados.

El hecho tiene su origen hace un mes, aunque Maira dijo a Canal 13 que desde hace nueve años que viven ahí siempre ha tenido problemas con su cuñada. Una pelea entre primos desencadenó un conflicto que terminó con una orden de desalojo y de restricción.

El sábado pasado, golpeó a la puerta de su casa la policía con una orden de desalojo, la mujer pidió que le den un tiempo para poder encontrar un lugar para irse con su familia. “El único plazo que me dieron era hasta ahora lunes. Ayer me he vuelto loca buscando lugar y no encontraba en ningún lado”, dijo angustiada.

Al no poder encontrar una solución, hoy tuvieron que dejar la casa, un ranchito de adobe en la parte de atrás.

Como se ve en las imágenes, la familia se encuentra en una plaza con todas sus pertenencias, las camas, con los cochones, muebles y demás cosas del hogar. La mujer reclama una solución habitacional para su familia, aludiendo que estaría dispuesta a pagar por la cuota de una casa, “que el gobernador venga y me dé una solución. Yo necesito una casa yo quiero pagar, estoy cansada de estar rogando un lugar para poder estar con mis hijos”, finalizó.