8M en Banda Ancha: tres experiencias con el patriarcado en primera persona

En la jornada de éste martes, tres periodistas sanjuaninas visitaron a Daniel Tejada en el programa Banda Ancha de Canal 13, en el Dia Internacional de la Mujer, para contar experiencias con el patriarcado en primera persona y referirse a la búsqueda de la posibilidad de ponerle límite a los femicidios, el clamor en 2022.

Pese a ser de distintas generaciones, las tres vivieron experiencias en torno al patriarcado en el ámbito familiar como en lo laboral. Natalia Caballero, periodista de Paren las Rotativas, en primer lugar recuerda dos ocasiones, 'en una juntada familiar, me di cuenta que a lo largo de toda mi vida, las únicas que levantábamos la mesa y lavábamos los platos, mientras lo hombres tomaban cafecito, éramos las mujeres, ese fue el primer cuestionamiento en torno a ésto' expresa la periodista. Con respecto al ámbito laboral señala, 'creen que por ser mujer tenés que demostrar más, más tiempo y calidad de laburo, porque estás bajo otro tipo de juzgamiento a comparación del resto'.

Por su lado, Romina Gonzalez, periodista de Es lo que Hay, en gran parte asiente lo dicho por su colega y agrega, 'en mi caso me pasó con un abuelo, antes eran normas que estaban aceptadas, esa situación estaba muy naturalizada. A mi me gustaba jugar al truco, pero en las juntadas familiares él solo llamaba a los nietos varones, porque las mujeres debíamos estar en la cocina arreglando las cosas de la mesa y la comida. Con el tiempo lo terminé aceptando porque es muy difícil y sobre todo con personas de la tercer edad hacerles cambiar su pensamiento'. Con respecto a lo laboral cuenta su experiencia y comenta, 'me ha pasado muchas veces de participar de conversaciones con hombres y vos queres dar tu opinión, y te dejaban para después, eso es molesto'.

Por último, Candela Santana, periodista de Canal 13, cuenta que mas allá de ser de otra generación, desde chica vivió el sistema del 'patriarcado' y afirma, 'creo fundamentalmente que se crea en el ámbito familiar, pero me pasó que teniendo 7 años, hombres me decían cosas en la calle, y pienso que mi generación viene a impulsar los cambios muchos más porque es terrible pensar que tenemos un montón de amigas que han sufrido abusos o violaciones y entre los hombres ninguno tiene un amigo abusador'.