Desgarradores mensajes de los familiares de Yoselí tras conocer la condena del femicida

El día de la mujer fue el marcó en que se desarrolló el dictado de sentencia para el sujeto que se llevó la vida de Yoselí Rodríguez (11). Ella fue víctima de un atroz femicidio el pasado 1 de enero del 2022 en Media Agua y a dos meses del hecho se hizo justicia. Esto se debe a que su primo Juan Carlos "Pelado" Rodríguez recibió la condena de reclusión perpetua, al ser encontrado culpable y único autor de la violación y asesinato de la menor.

Luego de que dictarán la sentencia que señala que el femicida pasará 35 años en el Penal, la familia no dudó en expresar el alivió de ver que el caso no quedo impune. Yoselí obtuvo su justicia. Ante ello recordaron a la pequeña por el día de la mujer, y por la sentencia final.

Por un lado Raúl Rodríguez, papá de Yoselí, recordó a su hija por su día con unos tristes emojis. A esto lo ilustró con una foto de ellos juntos. A su dolor se le suma que justo hoy es su cumpleaños.

Además una de sus tías que pregonó el pedido de justicia en las redes sociales, escribió "Se hizo justicia mi vida, mi Yose, sabemos que ya no estarás entre nosotros. Sea la decisión que sea, pero tu almita descansará en paz. Ya no tendremos quien nos deleite con su baile. El cielo está de fiesta ,porque hay un ángel como tu allá, al lado de Dios. Te amaremos por siempre. Besos al cielo".

El hermano del padre de Yoselí también se expresó "ahora podés descansar en paz mi bebe hermoso, te voy a recordar siempre. Se hizo justicia, cadena perpetua para Juan Carlos Rodríguez, podrite y si te tienen que matar que lo hagan lentamente" A su descargo agregó "Y mi Yose brilla como siempre lo fuiste acá en la tierra, la bailarina de los sueños y la alegría que nos brindabas y la sonrisa contagiosa Yose mi vida entera. Mucha fuerza para vos hermana Yesi y para vos Raúl".