La defensoría del pueblo visibilizó acciones para promover los derechos de las mujeres

En el marco del Dia Internacional de la Mujer, la Defensoría del Pueblo visibilizó acciones en defensa de los derechos de las mujeres. Pablo García Nieto dialogó con el móvil de Canal 13 sobre la impronta encarada para el 2022.

“La defensoría en acción por y para las mujeres y niñas es la bandera que vamos a tener durante todo el 2022”, dijo el defensor del pueblo. A esto se le sumó “igualdad de género para un mañana sostenible”, que busca reconocer a las mujeres como protagonistas de la educación ambiental.

“Hemos querido en este 8 de marzo, visibilizar las acciones que realizamos desde la Defensoría y del Observatorio de la Mujer” dijo García, quien comentó que se lleva adelante una campaña para generar igualdad, sobre historias de mujeres contadas por mujeres para combatir el flagelo de la violencia y el acoso callejero.

“El objetivo era no ser una defensoría receptiva sino salir a la calle y promover la participación para el cuidado de los derechos humanos”, a esto agregó que, “las sociedades no se desarrollan si no son cortas transversalmente por los derechos humanos y el derecho de la mujer”.

Finalmente deseo felicidad y fuerza para las mujeres “por todas las cosas que han logrado y fuerza para que la sociedad en su conjunto sigamos trabajando para que no haya más hechos de violencia de género”.