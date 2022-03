Mica, la única mujer oficial del GERAS: 'La capacidad entre el hombre y la mujer es igual'

"Pude entender que la mujer por ser mujer no es menos y comprendí que la capacidad entre el hombres y la mujer es igual", sentenció Micaela Morales, de 25 años, quien es la única mujer Oficial de servicio del GERAS (Grupo Especial de Rescate, Ayuda y Seguridad). Micaela le contó en exclusiva a Diario 13 San Juan el durísimo camino para ser parte del equipo especial y los desafíos que atravesó como mujer.

El grupo especial nació hace 34 años como una sección de la División Guardia de Infantería y posteriormente en el año 2014 pasó a formar una División aparte. El mismo está dividido en varias secciones: Asaltante, Sniper, Rescate y Brechero. "Dentro del GERAS, tenés personal capacitado tanto física como intelectual. En estos momentos me encuentro entrenando en todas las divisiones", aclaró Micaela. En términos generales el grupo se dedica a trabajos de búsqueda de personas y toma de rehénes.

La historia de la sanjuanina comenzó cuando finalizó sus estudios secundarios y decidió formar parte de la Policía de San Juan. "Me gusta mucho el deporte y cuando vi la carrera de la fuerza supe que me iba a gusta demasiado", agregó. "Siempre me gustó mucho la actividad física y el deporte por lo que pensé que metiéndome a la Policía me iba a permitir continuar con eso. Cuando era cadete de tercer año, el grupo GERAS fue a la escuela y dio una charla de cómo entrenaban; ahí me dije que algún día iba a formar parte de ellos", recordó Micaela.

Su pasión por la actividad física es tal que Micaela hizo por varios años Crossift e incluso se animó a participar de las olimpiadas oficiales en 2019, quedando segunda a nivel nacional. "Ahora se viene la otra en marzo y siento más presión por lo que pertenezco al grupo especial pero igual me voy a presentar", expresó entre risas Micaela. Luego de egresar de la Policía, la joven se desempeñó en la Comisaría 17ma hasta que en 2021 tuvo la oportunidad para realizar el curso.

El quinto curso del GERAS es intensivo: duró dos meses, con una carga horaria desde las 8 de la mañana hasta la medianoche sin parar. El mismo consiste en actividad física constante, prácticas de tiro y además los preparan para manejar el estrés en una toma de rehénes. "Te hacián vivir en la parte de la víctima y luego como integrante del grupo especial. Te preparan psicológicamente también", detalló Micaela.

"Me costó mucho, no fue un curso fácil pero tuve mucho apoyo de mis compañeros. En el curso todos somos hermanos y si uno está mal, el resto te dice 'dale, queda un día más'. Había veces que no llegaba pero me dí cuenta que la cabeza puede más que el cuerpo. Eso fue muy importante para mí porque conocí lo que es la camadería", sostuvo la Oficial. Finalmente, en diciembre del 2021 Micaela finalizó el curso "llorando de felicidad porque no podía creer que lo había logrado".

En tanto, la familia de Mica compuesta por sus padres y siete hermanos fueron el motor para seguir adelante con el curso. "Mi hermano Lucas, que cuenta con una discapacidad motriz, me motivaba un montón. me acompañaba siempre", resaltó. "Una vez que finalicé el curso, éste me enseñó a valorar mi familia, lo que vale un plato de comida y lo que vale mi bandera. Porque a la bandera la izamos hiciese frío, calor, con dolor, sudor o cansancio. Lo mismo la bandera estaba izada", comentó orgullosa.

Cabe destacar que en el quinto curso del GERAS, 35 personas se presentaron, entre ellos dos mujeres. Al finalizar tan solo quedaron cinco varones y Micaela. "Fue muy duro pero creo que es cuestión de aguantar y soprepasar. Una vez que aprobás el curso, pasás a ser un operador táctico", resaltó Mica. Según la oficial, "no me consideraban nada en el curso porque fuera mujer y está bien porque te lleva al límite".

"El grupo especial te demuestra que la capacidad entre el hombre y la mujer es igual. Entreno al lado de un hombre y hay completa igualdad. Pero como mujer, hay que entrar con carácter a la fuerza. Me recuerdo que soy la oficial, que tengo personal a cargo y si pasa algo es mi responsabilidad", enfatizó. Actualmente GERAS está compuesto por 30 tácticos varones y la única mujer táctica, Micaela.

Al ser Oficial, la joven sanjuanina suele tener siete efectivos policiales varones a su cargo, por guardia. "Todo esto significa un orgullo increíble, me siento capaz de dar más. Y de esto se trata esta división especial: de que siempre se puede dar más. Ojalá más mujeres se animen a hacer el curso, porque creo que solo es cuestión de animarse", opinó. Por el Día Internacional de la Mujer, Mica manifestó: "Es un día que nos permite que seamos conscientes de la situación que vivimos, y que intentamos crear una sociedad más justa".