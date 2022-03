Una multitud de sanjuaninas marcharon en la Plaza 25 de Mayo por el 8M

Luego de dos años de pandemia, volvieron las marchas multitudinarias en el marco del día de la mujer. Decenas de organizaciones se congregaron en la Plaza 25 de Mayo para hacer el pedido de igualdad y justicia por aquellas que ya no están.

Cientos de mujeres son parte de este marcha, desde temprano comenzaron con la tradicional mística que caracteriza estas concentraciones y sorprendieron con la cantidad de personas. Algo que no se ve desde el 2019 debido a la pandemia.

Las mujeres presentes se hacen escuchar al gritos de justicia por las que no están, por la igualdad laboral y por los derechos faltantes que contemplan al género. Los carteles visibles son claros, "vivas nos queremos", "no hay carreras para hombres o para mujeres", "seriamos más, pero desde la tumba no pueden gritar", y demás. También se puede observa como cada una de las presentes levantan pañuelos verdes o violetas.

A la vez las presentes generaron una fuerte intervención frente a la Catedral sanjuanina, donde en el pavimento escribieron un claro escrache a Cristian Guillen, docente de catequesis acusado de pedofilia. A esta causa de lucha se suman las de los femicidios ocurridos en la provincia, por ello es que enfatizaron en la lucha contra la violencia de género.

Mujeres de todas las edades se mostraron empáticas y activas en la lucha expresada a través de la marcha en la que más de mil personas dieron su contundente posición ante los hechos que atosigan a quienes son parte del sexo femenino.