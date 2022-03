Exclusivo: el horror de la violación en Chimbas, relatado por la mamá de la víctima de 3 años

Momentos de angustia transita una familia del barrio Conjunto XIII en Chimbas desde el pasado domingo, con la sospecha de que su pequeño de 3 años fue abusado sexualmente por un adolescente de 16. En contacto con el móvil de Canal 13, la madre del niño contó cuál es el estado en el que se encuentra actualmente, “estoy siendo muy fuerte para dale toda la fuerza a mi hijo”, expresó.

“Él está estable, de repente está bien y de repente está mal, esta con medicamentos, con antibióticos”, dijo en cuanto a su situación de salud. En relación a su estado de ánimo, aseguró que el menor ha retrocedido en algunos aspectos, “está más mañoso, quiere estar arriba mío. Está dejando la teta y la ha vuelto a agarrar”.

La mujer se mostró muy angustiada por la situación que están viviendo, más aun, teniendo en cuenta que fue ella quien tomó contacto con su hijo luego del presunto hecho de abuso. Se trata de dos familias muy cercanas, con una relación de años, al punto de que los padres del adolescente implicado son padrinos de otros hijos de la entrevistada.

“Un domingo ellos me llaman porque estábamos por hacer un viaje a la Difunta Correa. Mi hijo estaba cerca mío, porque es muy mañoso y jugaba a mí alrededor”, contó. En un momento ambos menores se quedaron solos y luego el más pequeño volvió donde estaba su madre, “se lo mostré a la mamá que lo llamó enojada y le preguntaba que le había pasado. El muchacho contestaba mal y decía que él no había hecho nada, que no sabía que la había pasado. Que se había caído a un pozo decía”.

Inmediatamente, la madre del adolescente llamó al papá, de acuerdo con lo expuesto por la mujer le dijo: 'mirá como tiene la cola el niño, no sé qué le ha pasado, ha estado con él ahí”. A lo que la mujer les dijo que iba a llevar al pequeño al hospital para ver si había sido el golpe el adolescente mencionó.

Antes de ir al hospital, madre e hijo, pasan por su casa, donde el niño se quedó con su padre, “se lo dejo a mi marido y se duerme en los brazos de mi marido y quedó así, desvanecido”.

Hasta el momento no han tenido contacto nuevamente con la familia, “me imagino que están mal así como estoy yo. Pero ellos saben lo que pasó, yo en todo momento le hice saber todo, hasta le mostré como estaba mi hijo”, aseguró.

“Estoy siendo muy fuerte para dale toda la fuerza a mi hijo”, expresó entre lágrimas e informó que realizarán una marcha para pedir justicia. En relación al adolescente, dijo, “la verdad yo quiero que él esté detenido porque no puede quedar así esto”. “Yo siento un dolor muy grande. Que no quede como si nada ha pasado”, finalizó.