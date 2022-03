Ley Brisa, basta de acoso y perspectiva de género en la UNSJ: testimonios del 8M

Una nueva marcha del 8M se hizo sentir con fuerza en San Juan. Miles de mujeres marcharon por las calles del centro con reclamos urgentes. Basta de femicidios, basta de violencia, igualdad, respeto y más acompañamiento por parte del Estado fueron algunas de las consignas en común.

Victoria Villalón, integrante de la Asociación Familias del Dolor, pidió la implementación de la Ley Brisa (asistencia económica para los hijos de victimas de femicidios) sin tanta burocracia.

‘Estamos pidiendo por la Ley Brisa porque la mama de Brenda Requena no la está teniendo, le cuesta muchísimo, igual que Lorena Rodríguez de Calingasta tampoco cobra la asignación por su hijo. Estamos pidiendo que no haya tanta burocracia porque son familias muy humildes que necesitan mucho de la ley y para eso están, para acompañarlas’, reclamó.

Además, Villalón contó una triste situación que ocurrió con la familia de Yoselí Rodríguez tras la sentencia de su femicida, Juan Carlos Rodríguez. ‘Estuvimos en contacto con Yesica, la mamá de Yoselí y nos contó que les dijeron por mensaje que se iba a hacer el juicio. Ellos están a una distancia tremenda (Media Agua) y le hubiera gustado ser parte, estar informados. Y ahí se ve como es el Poder Judicial con la familia. No avisan, no los tiene asesorados, no los contienen de ninguna forma y este es uno de esos casos porque no les han llamado para contarles cómo ha sido. Lo de la condena lo han sabido por las noticias y nos piden que nosotros averigüemos. Nos parece un poco triste y feo, buscamos ser contenidos por el Estado. Muchas chicas que han sufrido violencia no han denunciado porque no hay una red de contención. Por eso el Estado también es responsable de los femicidios’, sostuvo.

Por su parte, Ana Paula, una joven estudiante sanjuanina, reclamó por más seguridad y un freno a la violencia machista. ‘Estamos todas unidas en esto, me gusta apoyar a la causa, me gusta que luchemos todas por lo mismo. Reclamo que siempre vengan hombres a decirnos que ellos también tienen miedo de salir a la calle porque les roben. Para nosotras ese es nuestro mínimo miedo. No queremos que nos hagan nada más. Corremos muchos riesgos estando hasta con la familia, hermanos, amigos. Tengo mucho reclamo contra eso. Que dejen de acosarnos, violarnos y matarnos’, manifestó.

Por su parte, la vicerrectora de la Universidad Nacional de San Juan, Analía Ponce, encabezó el grupo de mujeres universitarias. ‘Estamos todas juntas las mujeres universitarias. Conservamos nuestras distinciones del sector político, organizaciones estudiantiles o sindicatos, pero venimos unidas como mujeres universitarias porque nos atraviesan problemas comunes’, comentó durante la marcha.

‘Nosotros estamos empezando a pensarnos más allá de las violencias laborales, que también las tenemos, sino también en las violencias en la relación estudiantes - docentes o entre estudiantes o compañeros de trabajo. Estamos pensando en cómo poder transitar hacia políticas de la universidad con perspectiva de género’, dijo.

De la manifestación participaron más de 20.000 personas, según informaron desde la Policía de San Juan. Las mujeres marcharon por las calles del microcentro y realizaron intervenciones artísticas en algunos puntos clave como la Catedral y la Legislatura Provincial.