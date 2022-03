'No pensé que iba a tener trabas por ser mujer', el testimonio de la única cirujana cardiovascular en San Juan

"Es difícil cuando una intenta cambiar el paradigma actual, que en mi caso es que los cirujanos cardiovasculares son hombres y las mujeres elegimos otra especialidad", resaltó Carmen Nievas, la única cirujana mujer de esa especialidad en San Juan. En diálogo con Canal 13, la especialista relató cuáles fueron sus desafíos en la provincia.

Nievas egresó de Medicina a la corta edad de 22 años y una vez "fui a ver una cirugía cardiovascular. Ver el corazón latir nuevamente después de la operación fue una sensación que me llevó a elegir esta especialidad", recordó. Es por ello que decidió especializarse en diferentes países, principalmente en Brasil y Alemania.

"En 2017 me reinstalé en San Juan y me costó mucho integrarme a varios grupos por lo que rompía con ese paradigma de que el varón es el cirujano cardiovascular", expresó Nievas. "Cuando me metí a estudiar, nunca pensé que iba a tener trabas simplemente por ser mujer", puntualizó.

"Ahora puedo decir que me siento feliz y espero que muchas mujeres sigan sus sueños y que puedan vivir de ellos", agregó. En contexto del Día Internacional de la Mujer, Nievas alentó a que "todas las mujeres puedan hacer lo que les gusta, lo que les apasiona". "Si hacés tu trabajo con amor, pasión, por más que sean diez horas trabajando eso nunca te lleva al cansancio", cerró.