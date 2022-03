¿Nueva ola de COVID 19? ‘Indudablemente estamos en la presencia de un rebrote’

Este miércoles, Daniel Patiño, investigador de la Universidad Nacional de San Juan y del CONICET, confirmó en Canal 13 San Juan, que la suba de contagios en Argentina y en San Juan es un nuevo brote de COVID-19. En este sentido, explicó cuáles son las principales causas de la suba de contagios y apuntó, ‘estamos en la presencia de un rebrote’.

‘Esperamos que este brote no sea tan agresivo, porque ya hay un porcentaje importante de la población que está vacunada y ya se han contagiado muchos, inclusive estando vacunados, y está obteniendo esta inmunidad natural, que de alguna manera esta variante que es Ómicron, produce en las personas’, explicó Daniel Patiño.

En los últimos días, se ha visto reflejado un incremento en contagios de COVID-19 en Argentina y en San Juan, de esta manera, el Investigador señaló, ‘hemos detectado que la tasa de contagios efectivos y la aceleración de contagios, que son dos variables que están subyacentes en la curva de contagios de cómo evoluciona la propagación de la enfermedad en una población’.

En este sentido, Daniel Patiño explicó que se ha detectado que la suba de contagios ha superado el umbral de 0,7 de inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva. Señaló que la curva diaria indica un aumento del 0,99 por encima del 0,7 de la inmunidad colectiva. Y apuntó, ‘esto nos indica que indudablemente estamos en la presencia de un rebrote y habrá que evaluar, seguramente va a ser de mucha menos intensidad que el pico anterior’.

Según el informe del Instituto de Automática de la UNSJ y del CONICET, el investigador de Daniel Patiño, explicó las posibles razones de este rebrote y señaló que podrían ser a causa del extremo relajamiento en el cuidado personal, ‘principalmente en el abandono del barbijo, que ya no se observa en los lugares cerrados’.

En segundo lugar, se debe ‘a que tampoco se están cumpliendo todos los protocolos que están vigentes, de todos los protocolos de las aperturas de las actividades, protocolos COVID’, apuntó Patiño.

Otra de las causas, que destacó en su informe Daniel Patiño, es el ‘achatamiento en la curva de vacunación, es decir que va a quedar un remanente de un 10% que no acude a vacunarse’. La cuarta razón a la apunta el investigador, es que un porcentaje de argentinos y sanjuaninos aún no se han contagiado con la cepa Ómicron y añadió, ‘estamos hablando en Argentina de un 40% y en San Juan, aproximadamente un 27% de la población que aún no se ha contagiado aún con esta variante’.

De esta manera, confirmó que cerca de 17 millones y 26 millones de argentinos aún no han tenido contacto directo con la nueva variante, y que en San Juan son cerca de los 300.000 sanjuaninos que no se han contagiado con esta cepa y apuntó, ‘indudablemente va a ser de un pico menor porque prácticamente ya se ha contagiado o ha entrado en contacto más del 60% de la población con esta nueva variante’.