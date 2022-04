Fuerte temblor en San Juan: no hubo heridos ni daños materiales

Pocos minutos antes de las 08:30 de este viernes 1 de abril se produjo un violento movimiento telúrico en la provincia de San Juan. Según los registros del INPRES la magnitud de este choque de placas tectónicas superó los 5 grados de magnitud. En relación a esto desde Protección Civil confirmaron que afortunadamente no hubo heridos o daños estructurales.

Francisco Suraci, director de Protección Civil, habló con el móvil de Canal 13 para contar si recibieron alguna llamada reportando algún tipo de consecuencia. Acerca de esto la autoridad contó que no han registrado ninguna denuncia de derrumbes en casas, ni siquiera en las viviendas más precarias que hay en San Juan.

"La verdad que fue bastante movidito en todos lados, con epicentro al lado de El Mogote. Por suerte no hemos tenido ningún reporte, solamente que en todos lados se había sentido bastante. No han habido consecuencias materiales ni personales, solamente que en todos lados se sintió mucho incluso en zonas alejadas. Por suerte no hemos tenido problemas", expresó.

Siguiendo en la misma línea Suraci manifestó que lo primero que hicieron desde Protección Civil fue tratar de averiguar donde fue el epicentro. A partir de ahí comenzaron a hacer un relevamiento en los alrededores, llegando a confirmar que no hubo grandes inconvenientes.

"Lo primero fue saber donde fue el epicentro para ver qué municipio había afectado. A partir de los epicentros vemos si la zona esta poblada o no. Ahora no a tenido mucha cercanía, al ser de 5.4 ha sido muy importante. Gracias a Dios no ha pasado nada a pesar de la precariedad de muchas viviendas", sentenció.