Gervasoni pidió la destitución de Meritello de la Federación Sanjuanina de Judo

Este jueves 31 de marzo, pese a la condena que recibió el presidente de la Federación Sanjuanina de Judo, Luis Meritello, Daniel Gervasoni, padre de la judoca, Ornella Gervasoni, habló en con diario 13 San Juan y pidió la destitución del Meritello del ente madre del Judo en la provincia. Y expresó que de ser necesario pedirá una audiencia con el Gobernador de San Juan y dijo, 'no puede una persona ya con algo judicial seguir estando al frente de una federación. Es muy grave'.

Sigue la polémica en el Judo sanjuanino, luego de que se conociera la sentencia de la jueza de Garantías, Carolina Parra, en el que tanto el presidente de la Federación de Judo, como su hijo deberán hacer un resarcimiento económico de 340.000 pesos a la familia Gervasoni por injurias. El padre de la judoca, Daniel Gervasoni, dijo ante Canal 13 que Ornella no puede competir porque desde la Federación no la dejan y que Meritello no le firma el pase para poder competir en otra provincia, por ello piden la destitución del actual presidente de la Federación. ‘No puede una persona ya con algo judicial seguir estando al frente de una federación. Es muy grave’, apuntó Gervasoni.

Pese a esta sentencia, Daniel Gervasoni, señaló que piden la destitución del Luis Meritello como presidente de la Federación Sanjuanina de Judo, y dijo, ‘vamos a tomar todas las instancias que sean necesarias, vamos a pedir el apoyo de la Secretaría de Deportes, porque es una deportista de la Secretaría de Deportes, de Alto Rendimiento’.

En este sentido, Gervasoni explicó que de ser necesario pedirán una audiencia con el Gobernador, Sergio Uñac, por ser una de las deportistas sanjuaninas que integran el Programa de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes, y señaló, ‘es muy triste para la familia y para la deportista, siendo menor hasta hace dos meses ha cumplido 18 años siga truncándole la carrera una persona que hace más de 40 años que está en una federación’.

Finalmente, el padre de la talentosa judoca sanjuanina señaló, ‘ella a mí me dice: “papá a mí me llena de orgullo tratar de dejar a la provincia lo más alto”. Entonces necesitamos la respuesta del pueblo hacia la familia’.