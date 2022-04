Brutal ataque a una sanjuanina: 'Desde la Dirección de la Mujer vamos a contenerla'

El estremecedor relato de la sanjuanina que se encuentra internada tras recibir una brutal paliza de su pareja conmociona a la provincia de San Juan. Desde la Dirección de la Mujer expresaron a Canal 13 que van a "contener y acompañar a la víctima y sus hijas". "El año pasado cerramos con 9.000 pedidos de ayuda en toda la provincia, es una cifra muy alta", informó Victoria Benítez, subsecretaria del área.

Benítez explicó que en este tipo de casos, "el área de la mujer municipal se pone a disposición de la víctima, para luego abordarla una vez que esté dada de alta". "Vamos a continuar trabajando con ella, acompañando a sus hijas", agregó. En este sentido la especialista resaltó la importancia de que la sociedad comprenda que la violencia de género es una pandemia, siendo que en Argentina cada 32 horas muere una mujer por femicidio.

"La sociedad debe saber que las mujeres víctimas sufren un miedo tan grande que las paraliza, y muchas veces no pueden pedir ayuda", detalló la subdirectora. "Además el violento no se conforma con golpearla sino que también la amenaza con lo más preciado que son los hijos. Se trata de un mecanismo de coacción para que la mujer no denuncie", aclaró.

Por ello, es importante que cualquier persona que conozca una situación de violencia "puede poner en conocimiento a la Dirección de la Mujer". En este sentido Benítez remarcó que las denuncias pueden hacerse de manera anónima, "la idea es que nos ayuden a ayudar a la víctima de violencia de género". "Es importante que la comunidad se comprometa", manifestó.

"También hay que tener en cuenta que el violento no está loco, porque tildarlo de loco implica que tiene una patología que lo no dejara darse cuenta", informó Benítez. "Hay que derribar este sistema patriarcal y machista, que nos va ordenando qué hacer y qué no según nuestro género", cerró.