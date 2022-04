Estremecedor relato de Camila, la joven víctima de violencia de género

Camila Alcaraz es un caso que conmueve en San Juan. Se trata de un brutal hecho de violencia de género que ocurrió en Rivadavia. Ella estaba en su vivienda cuando su pareja la despertó de manera violenta y comenzó a propinarle golpes.

Camila hablo con Tarde Trece y señaló "de salud estoy mejorando, sigo internada pero quizás mañana ya me den el alta. Estoy bien un poco marcada pero gracias a Dios estoy viva". A vez la joven de 24 años confesó tener miedo "por lo que me podría llegar a pasar y por lo que me podría haber pasado". Camila Intentó fugarse de su agresor, sin embargo no pudo debido a que la interceptó y la arrastró por el suelo. En su historia, los vecinos fueron clave, ya que ellos escucharon los gritos y el pedido de auxilio. Por esto es que sentenció "si no fuera por mis vecinos yo no estaría acá".

"Yo no entiendo porque empezó a golpearme, yo estaba durmiendo esa noche cuando me levanto de los pelos" detalló la víctima de violencia. A la vez añadió "no entendía nada, estaba en mis hijos durmiendo al lado mío y me llevó al pasillo y empezó a golpearme. De allí no paro hasta hasta lastimarme, estaba ensangrentada entera". Fue así como el sujeto le indicó que se limpie y ella aprovechó para salir del lugar. Pero él la agarro de peor manera. Sus hijas de 6 y dos años vieron cada golpe que le propinaron.

Cabe decir que este violento hombre había cumplido una condena por una denuncia que hizo la madre de Camila por casos de violencia. Ella jamás se había animado a denunciar debido a que él la amenazaba continuamente con llevarse su vida y las de sus hijas.

Camila señaló que hoy se anima a hablar por que no quiere que le pase lo mismo a otras chicas. También manifestó "yo no pude ir a denunciar porque estoy internada pero vinieron acá (al nosocomio) y me tomaron la declaración e hicimos vino a verme el médico legista y el dentista legista porque me bajó unos dientes". Camila busca estar mejor pero el miedo sigue siendo parte de sus días hasta el momento en que encuentre justicia por lo que paso.