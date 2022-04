Habrá reuniones para abrir Agua Negra antes del verano

En la mañana de este lunes 11 de abril, el ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino, declaró ante una rueda de prensa y con los micrófonos de Canal 13 presentes, que junto con el delegado presidencial de Coquimbo están trabajando en el proyecto de Agua Negra para adelantar la apertura para que esté listo antes del verano.

En este sentido dijo que a fin de mes se reunirán en la localidad de Vicuña, con la presencia de intendentes, alcaldes, funcionarios, para hablar exclusivamente del Paso de Agua Negra.

Por otro lado, Ortiz hizo referencia a los dichos de la gobernadora de Coquimbo, en los cuales expresaba que el Túnel de Agua Negra no es "prioritario" para ella y manifestó, 'no hay que darle mayor importancia, no tiene toda la información que debería tener, por lo que será tarea nuestra tratar de alcanzarle esa información'.

En cuanto a la pavimentación del paso de agua negra Ortiz Andino explicó, que si hay un acuerdo entre las partes, se emprenderá lo más antes posible ya que el proyecto de pavimento no tiene nada que ver con el túnel, 'si ayuda a que se faciliten las tareas posteriormente en la construcción, pero son obras importantes que requieren de obra nueva, rectificar curvas, mejorar pendientes, entre otras'.