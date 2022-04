Josemaría recibió la DIA: 'Esto nos acerca más a la construcción del proyecto'

Este lunes, Josemaría recibió la Declaración de Impacto Ambiental, un paso clave para la construcción de la primera mina de cobre en la provincia de San Juan. Tras la presentación del informe, el gerente general del proyecto, Alfredo Vitaller, dio algunos detalles a la prensa.

‘Es una alegría enorme después de muchos años de trabajo, un esfuerzo de casi 20 años. Es un paso más que nos acerca a la construcción del proyecto. Ahora hay que seguir avanzando con los permisos sectoriales. Pero esto es una renovación para lo que sigue’, sostuvo.

Vitaller, señaló que son alrededor de 500 permisos a nivel provincial, municipal y con nación los que deberá gestionar el proyecto para ponerse en marcha.

Sobre los plazos para comenzar con la construcción de la mina, el Gerente comentó que esperan que sea lo antes posible. Lo cierto es que no hay fecha confirmada, pero desde la compañía estiman que podría ser a fines de este 2022 o principios del 2023.

‘Esto es acercarnos más a ese punto, es un paso gigante. Este es muy, muy importante. Si bien, la DIA se va a renovar cada 2 años, va a marcar la vida útil del proyecto. Es un momento súper importante para la mina’, aseguró.

El Gerente, también se refirió a las expectativas en torno a este proyecto y al pedido de incluir a proveedores y trabajadores sanjuaninos. ‘En este proyecto por la envergadura que tiene va a haber lugar para todos. Hay mucha ansiedad, pero yo les pido que paren un poco porque todavía no empezamos. El desarrollo sanjuanino no empezó todavía. Entiendo la ansiedad de los proveedores y todo, pero nosotros creemos en el proyecto. Primero vamos a cumplir con las expectativas de San Juan, y si no encontramos, vamos a salir a buscar en otros lugares de la Argentina’, explicó.

‘Esto es muy importante en la vida del proyecto. Esto indica el apoyo de la Provincia, que cumplimos con los requerimientos legales importantes y es una señal para los inversores’, aseguró Vitaller.

El representante del proyecto, también se refirió a las negociaciones de Nación, con quienes buscan gestionar garantías tributarias y en el giro de divisas al exterior. ‘Tenemos confianza. Si fuese por las trabas, hace 20 años parábamos. Tuvimos momentos de adversidad, pero creemos que aquí estamos trabajando muy bien’, respondió ante la consulta del Móvil de Canal 13.

Sobre esta cuestión también habló la secretaria de Minería de Nación, Fernanda Ávila, quien sostuvo que continúan en conversaciones con el grupo inversor, pero todavía no hay ningún documento firmado al respecto.

El Gerente de Josemaría también aclaró las dudas sobre la solvencia de la empresa para realizar la inversión en la mina, que se estima será superior a los 4000 millones de dólares. ‘Somos un grupo con reconocida trayectoria internacional. A lo largo de los 30 años, se han comprado minas, se han construido minas, se han comprado otras en producción, creemos que estamos bien en ese aspecto’, afirmó.