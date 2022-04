Lentitud al moverse, el síntoma de Parkinson que le cambió la vida a la familia

Elsa Garro quién es parte propulsora de la Asociación Unidos por el Parkinson dio a conocer en Banda Ancha como fue el momento en que a su marido le diagnosticaron la enfermedad. Además señaló cual fue el primer síntoma visible.

"Mi marido fue diagnosticado primeramente con Parkinson cerca de los 50 años, luego de varios años pudo llegar al especialista de Parkinson" comenzó la mujer. A la vez señaló que los primeros tratamientos que recibió no surtían efecto deseado, eso se debía a que su enfermedad estaba muy avanzada.

Elsa comentó que si bien él tomaba la medicina correspondiente, no tiene la dopamina necesaria para que no se produzcan estos movimientos, "después a medida que la enfermedad avanza suelen necesitar mayor cantidad pero con atención temprana tienen una reacción positiva en algunos parkinsonismo" señaló. Sin embargo en el caso de su marido " esto no sucedió, no reaccionaba se la quitaron. Inclusive viajamos a Buenos Aires dónde fue atendido por el equipo del doctor Federico Micheli qué es una eminencia en el parkinson".

Sobre ello referenció "llegamos allí nos dieron el diagnóstico este parkinsonismo bastante agresivo". Luego mencionó "porque hay distintos tipos". Su marido trabajo siempre con las manos ya que era metalúrgico y allí pudo notar el primer síntoma de la enfermedad. Elsa aclaró "lo primero que se nota es la lentitud a reaccionar tarde. Cuando él quería agarrar algo notaba que tardaba un poco más del tiempo que lo usual. Estos lo general qué le pasa a todos los enfermos con parkinson".