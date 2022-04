Así será el megaoperativo de pavimentación para tres arterias importantes en pleno centro

Tres importantes arterias céntricas renovarán sus asfaltos en importantes tramos de manera simultánea, se trata de Avenida Libertador, Avenida Córdoba e Ignacio de la Roza, las más emblemáticas de la provincia. En TardeTrece el secretario de Obras, Cristian Hernández, brindó los detalles del megaproyecto.

“En este momento estamos con un desafío muy grande, son accesos muy importantes a la capital y que utilizan todos los que ingresan a San Juan, los turistas y personas de otros departamentos”, dijo Hernández.

Los tramos son Libertador será pavimentada desde calle Rawson hasta Santa Maria de Oro, con 5 kilómetros de longitud y cerca de 96 mil metros cuadrados que se van a reconstruir. En el caso de calle Córdoba será desde Rawson hasta Las Heras y Avenida Ignacio de la risa desde Mendoza hasta Urquiza, con un promedio de 43 mil metros cuadrados, una longitud de 2.300 kilómetros.

“Son arterias que ya cumplieron su vida útil, pavimentos rígidos, lozas de hormigón que han tenido muy poco mantenimiento”, detalló el funcionario.

En cuanto a la estrategia para la realización, se ha conformado un equipo de trabajo en la Dirección de Obras en el departamento de Viales, “se ha estado trabajando en el relevamiento de obras que se van a reconstituir. A partir de ahí se va a plasmar la zona de inicio de obras, la semana que viene vamos a hacer una reunión con autoridades de la Red Tulum para no perjudicar el circuito que ellos ya tienen”.

As probable que las paradas de colectivos sufran pequeños traslados, en el mismo sentido que tiene la articulación. “La idea es no cambiar el recorrido a menos que haya un imprevisto", expresó a la vez que comunicó que las calles no sufran alteraciones en las dimensiones y anchos de calzada.

Al respecto dijo que se intentará no interrumpir el tránsito, además de trabajar la comunicación con el vecino desde la Dirección de Comunidades. “Va a ser muy importante que el vecino sepa dónde vamos a arrancar y cuál es el próximo paso, si en algún momento tenemos un inconveniente, comunicárselo y avisarles, que sepan todo lo que es la obra”, dijo el secretario.