Duro relato: salió del hospital y fue a pedir justicia por la golpiza de su ex

Este martes en el Palacio de Tribunales se realizó la audiencia contra Jonathan González, el agresor de Camila Alcaraz quien este último domingo le propinó tal paliza que la joven madre debió ser hospitalizada en el Servicio de Urgencias del hospital. La víctima relató, ‘yo pensé que no iba a parar nunca, pensé que me iba a terminar matando’.

Camila Alcaraz de 24 años de edad, se encontraba internada desde el pasado domingo luego de que su pareja la golpeara salvajemente, y este martes 12 de abril estuvo presente en la puerta de Tribunales, acompañada por decenas de mujeres y explicó, ‘todavía tengo mucha dificultad para caminar, para respirar y para mover la boca, mucha dificultad’.

‘No sabía si me daban el alta o no, pero acá estoy’, apuntó la sobreviviente y señaló que las últimas horas ‘fueron eternas’ y dijo, ‘nunca creí que iban a haber tantas chicas apoyándome’. En este sentido, destacó que no ha podido ver a sus hijas, ‘ayer pude hablar con mis hijas un ratito, pero no las he podido ver todavía. Prefiero que me vean un poco menos con la cara deshinchada’, afirmó Camila a Canal 13 San Juan.

El hecho de violencia familiar ocurrió el pasado domingo, en el interior de una vivienda del departamento de Rivadavia, y ante los desesperados gritos de auxilio, sus vecinos alertaron a la Policía y pudo salvar su vida. Este martes se realizó la primera audiencia contra Jonathan González, agresor y pareja de la victima. El acusado se abstuvo de brindar una primera declaración y el próximo jueves será sometido a juicio.

González fue detenido y estaría acusado por el Ministerio Público Fiscal de lesiones leves y amenazas agravadas, todo esto agravado por el vínculo y ser en contexto familiar.