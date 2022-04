La madre de la joven golpeada: 'Gracias a Dios mi hija pudo salir caminando'

Natalia Carrizo, mamá de Camila Alcaraz, la sanjuanina que fue brutalmente golpeada por su pareja, estuvo presente en la puerta del Palacio de Tribunales donde marcharon decenas de mujeres para pedir justicia. En este sentido, Natalia expresó, 'gracias a Dios, mi hija pudo salir caminando porque hubiese pasado lo peor’.

Además, señaló que la doctora que atendió a Camila dijo, “’media hora más y ella no hubiera contado la historia', y gracias a dios, mi hija hoy se está yendo caminando a su casa”. Y destacó que en las últimas han sido de ‘dolor, preocupación y angustia’.

Con respecto a la relación que mantenía Camila con el agresor explicó que siempre fue manipulador y no la dejaba hacer nada sola, y apuntó, ‘ella no tenía vida, hasta el punto que ella dijo me quiero separar. Ella actualmente no vivía con él, pero que hacía, él iba y la buscaba. Ella me comentó esa vez –por el momento en que Camila le dijo a su madre que era violentada por González-, que la había amenazado. Anteriormente yo le había hecho una denuncia a él, cumplió la condena, no sé, salió y cayó de vuelta a mi hija’.

Natalia Carrizo explicó que por comportamientos de su hija ella se dio cuenta que una situación extraña pasaba y dijo, ‘Cami es una persona muy cerrada, una niña que siempre fue cerrada, nunca me habló de esa manera, pero me empecé a dar cuenta, hasta que un día le dije “hija hablemos”, la cansé y bueno ahí ella me comentó que no quería vivir más con el’.

En este sentido, explicó que González ya cumplió una condena anterior por los mismos agravantes, violencia de género y señaló que ella le hizo una denuncia por golpes ‘le había pegado y mi nieta más grande había visto esto’.

‘La más grande me llenaba de preguntas por su mamá y yo sé que ella vio muchas cosas que nadie ha visto o ha escuchado y ella preguntaba por su mamá’, explicó Natalia.

Fuentes judiciales, afirmaron que el próximo jueves comenzará el juicio contra Jonathan González, quien está detenido y estaría acusado por lesiones leves y amenazas agravadas, todo esto agravado por el vínculo y ser en contexto familiar.