Matic se defendió de la acusación por abuso: 'Es una denuncia infundada'

Este martes la Justicia provincial inició una audiencia de formalización en contra del sindicalista Mario Matic, por el presunto abuso sexual de una menor. Al respecto, el titular de La Bancaria se defendió de la acusación y expresó que "se trata de una denuncia totalmente infundada".

"Lamento que se haya producido una difusión no deseada", manifestó en un comunicado Matic y agregó que es una denuncia infundada ya que es "en virtud de hechos que no han sucedido". Asimismo, el sindicalista informó que "me he puesto a disposición de la Justicia, a quien le exigí esclarecer y llegar a fondo de la verdad".

En tanto, el titular de La Bancaria sostuvo que "tengo la confianza, la fe y la tranquilidad que esta situación pronto se aclarará". "Agradezco el apoyo y solidaridad que estoy recibiendo, especialmente de mis compañeros bancarios", cerró. Matic está acusado del por abuso simple agravado por la convivencia, la guarda y la ascendencia familiar, ya que la presunta víctima sería una menor de edad.

De igual modo el sindicalista sanjuanino ha quedado en libertad por el plazo de tres meses, donde se llevará a cabo una investigación exhaustiva para corroborar si esta denuncia es real. Desde Fiscalía aseveraron a Canal 13 San Juan, que se trata de un delito contra la integridad sexual en el contexto intrafamiliar y la denuncia fue hecha por una persona del entorno familiar