Murió Eloy Camus, reconocido militante de los derechos humanos

Este martes murió Eloy Camus, un reconocido militante de los Derechos Humanos en San Juan. El estado de salud del prestigioso sanjuanino, al cual le venían realizando diálisis hace un tiempo, estaba deteriorado desde hace un tiempo.

Camus es nieto del ex gobernador Eloy Prospero Camus, derrocado durante la última dictadura cívico-militar, ex esposo de la vicerrectora de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Analía Ponce y hermano de la jueza María Julia Camus, y la ex jueza Margarita Julia Camus, quien como su hermano fue víctima del terrorismo de Estado.

El ilustre sanjuanino fue uno de los primeros testigos en el juicio por los delitos de Lesa Humanidad que se llevó a cabo en el Edificio del Rectorado de la UNSJ. Autor de un libro que compila nombres e historias de cada uno de las víctimas de la dictadura.

Activo dirigente sindical en los años noventa en la provincia, quien fuese herido de bala en el estallido social que se dio en San Juan en esa década en contra del recorte de haberes, llamado el Sanjuaninazo.

El hijo de Eloy Camus, Eduardo Camus es un joven dirigente político que militó en la UNSJ en Colina y en la actualidad es uno de los referentes del movimiento social que lidera a nivel nacional Juan Garbois.

Los restos del ilustre sanjuanino serán velados en Cochería San José.