Confirmaron que no habrá cortes de calles por el Campeonato Argentino de Ciclismo

El próximo fin de semana será el Campeonato Argentino de Ciclismo en Ruta para categorías Elite, Sub 23, Damas y Adaptado. En un momento habían comunicado que se realizaría en la Avenida de Circunvalación este viernes por lo que se iba a interrumpir el tramo desde las 7 de la mañana hasta las 18,30 pero todo cambió.

No habrá cortes de calles y la competencia se traslada a Albardón: las categorias Elite, Sub 23 y Damas tendrán como escenario el Autódromo San Juan Villicum y Categorias Ciclismo Adaptado el Autódromo Complejo Velocidad Albardon de la Municipalidad de Albardon. La competencia comenzará el día viernes por la mañana y contará con la selección sanjuanina de ciclismo adaptado, selección sanjuanina de damas elite, y la selección sanjuanina de varones sub 23.