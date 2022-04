Gobierno pidió a Josemaría monitorear permanentemente un glaciar de escombros

El ministro de Minería de la provincia, Carlos Astudillo, habló en Banda Ancha, y expresó que el Proyecto Josemaría deberá monitorear asidua y permanentemente el Glaciar de Escombros que está en la zona de la mina. Además, explicó que esto está contemplado en la Ley provincial de preservación de Glaciares y en la Ley Nacional.

En este sentido, Astudillo destacó, que dentro del informe ambiental está explicado que el megaproyecto deberá monitorear este glaciar periódicamente y señaló, ‘a este glaciar de lo tienen que cuidar lo tienen que monitorear y tienen que tener unos estándares que fija la misma Nación para el cuidado’.

Asimismo, señaló que el glaciar está previsto por la ley y por los sanjuaninos y afirmó, ‘este glaciar de escombros está previsto en la ley, porque los sanjuaninos lo han previsto y el gobierno de provincial lo ha puesto en su informe ambiental’.

De esta manera, el ministro señaló que la Ley Provincial contempla la Ley Nacional, y que la legislación dice que se tiene que respetar la Ley Nacional y que esto está expresado por el Gobierno de San Juan de parte de los sanjuaninos.

‘Lo tenemos que cuidar todos, porque si nosotros pensamos una minería a futuro lo tenemos que hacer bien, no nos podemos equivocar, no nos podemos dar el lujo de que alguien no esté cuidando este glaciar escombros’, finalizó Carlos Astudillo.