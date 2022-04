Intensificarán los controles de flora y fauna en Semana Santa

Para esta Semana Santa intensificarán los controles de flora y fauna en la provincia, sobre todo en áreas protegidas. Desde la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través de la Dirección de Conservación y Áreas Protegidas informaron que realizaran operativos de control y fiscalización de flora, fauna y pesca.

El equipo de agentes provinciales de conservación, trabajan en la logística de un intenso operativo que se desarrollará en todos los departamentos de la provincia, haciendo especial hincapié en las zonas donde se registra un mayor número de contravenciones a las leyes ambientales, además de continuar con el control en las áreas protegidas.

Los controles estarán enfocados en la práctica de la pesca en ríos y embalses, permitida siempre que se desarrolle con el Permiso habilitante y en los sitios y cantidades establecidas por mencionada licencia. Otro aspecto a controlar será la caza furtiva y depredación de fauna, actividades prohibidas por la Ley Provincial 606-L.

Las tareas a desarrollar se ejecutarán bajo la modalidad de puestos fijos, como en el caso de las áreas protegidas a través de los Centros Operativos; y también se trabajará en puestos móviles, cuyas patrullas recorrerán toda la provincia.

El personal afectado al operativo no solo se ocupará de impedir la depredación de especies, sino que además brindará información a los visitantes, sobre el cuidado del ambiente y la importancia de los recursos naturales, controlando también la disposición adecuada de los residuos que los visitantes generen en cada lugar.

La Secretaría de Ambiente recomienda ajustarse a las prohibiciones de la Ley 606-L y el Permiso de Pesca, no encender fuego en sitios que no están habilitados para tal fin, no arrojar residuos y no realizar extracción de leña.