Andrés, el ex combatiente que fue herido en batalla y prisionero de los ingleses

Con tan solo 21 años, Andrés Gazzo defendió al país en la Guerra de Malvinas. El ex Combatiente le contó a Canal 13 sus experiencias de batalla en donde fue herido tras la caída de una bomba y fue capturado por los ingleses, siendo prisionero del enemigo.

Cuando se desató el conflicto entre Argentina e Inglaterra, Andrés recién se había recibido como el oficial de la Fuerza Aérea Argentina. Fue el oficial más joven en edad y grado en el conflicto aéreo. Estuvo en la base aérea Cóndor hasta que el 1 de mayo fueron atacados y el resultó herido por la explosión de una bomba.

Con sus heridas a cuestas, el joven soldado recibió otra tarea en la batalla. Desde ese entonces fue uno de los observadores adelantados en donde le tocó pelear cuerpo a cuerpo con los soldados ingleses. Sin embargo, esa etapa terrible terminó para darle paso a otra más terrible, puesto que la base en la que estaba cayó y se convirtió desde ese momento en prisionero del ejercito enemigo.

Tras volver a la Argentina, Andrés sufrió los durísimos embates post-guerra que todo soldado sufre luego de haber servido a su patria. ‘Cuando uno está en combate la adrenalina hace que uno no sienta el dolor el frío. Te acostumbras a la pérdida de peso y a estar en permanente estrés de combate. Cuando regresas al continente, a tu casa seguís con el estrés de combate, pero la tranquilidad es mortífera, porque esa adrenalina funciono como si fuera una droga, y no se tiene esa adrenalina en ese tiempo de paz, por lo que es muy difícil de canalizarla. Por eso, el estrés postraumático de guerra no perdona a nadie, vencedores y vencidos viven eso’, explicó el Ex Combatiente.

En su caso particular, Andrés al volver a su hogar siguió carrera universitaria, abrazándose a la abogacía y manteniendo su cabeza ocupada en los estudios. Además, continuó con el trabajo en la Fuerza Aérea Argentina, y así lo solucionó de algún modo lo pudo llevar. ‘Antes, durante y después, siempre termina pasado la factura.

Las conquistas de los veteranos en San Juan con las coberturas de PAMI

‘Cuando finalizó un conflicto terminó una etapa. La guerra más cruel fue la que vino a continuación’, expresó el abogado veterano de la Guerra de Malvinas. ‘Algunos de los que seguíamos en actividad, con contención interna y nuestras actividades hicieron que todo fuera un poco más llevadero, pero hubo soldados con retiros bajos que se enfrentaron a problemáticas mucho tiempo antes, y eso desembocó en problemas de salud’, detalló luego.

Andrés contó que los veteranos de guerra con una pensión nacional tienen PAMI Veteranos de Guerra, y esta obra social venía con serios inconvenientes desde hace varios años, puesto que en San Juan no firmaba convenio con ninguna colegiatura, por lo que a ellos les descontaba, pero no gozaban de prestación. ‘Lo que nos daban las colegiaturas era realmente una gauchada por ser veteranos de guerra’, manifestó.

El Ex Combatiente contó que el pasado 9 de marzo los veteranos de guerra lograron cerrar el primer convenio entre PAMI y el Colegio Médico de San Juan. El 1 de abril cerraron también un convenio entre PAMI y el Colegio de Odontólogos. Además, en los próximos días cerraran otros convenios.

Andrés contó que en otras provincias los veteranos no corren con la misma suerte que ellos. ‘Los veteranos de San Juan estamos en la punta de la lanza de estas conquistas, Hay que recordar que estas prestaciones de PAMI no solamente son para los veteranos, sino para las familias de los caídos en guerra y los familiares de los veteranos de guerra’, aseguró.

‘No haber tenido cobertura de ningún tipo era problemático’, comentó el veterano de guerra. Luego destacó el trabajo del director de PAMI en San Juan, Marzio Meglioli y el funcionario siguiente García. Andrés aseguró que se movieron mucho para que se puedan palear estas situaciones e informar los contratos correspondientes.

Andrés dejo en claro que estas conquistas logradas con las prestaciones de PAMI se debieron a las manifestaciones pacíficas que veteranos hicieron el 16 de marzo en Tribunales, donde fueron recibidos por los jueces sin ningún tipo de problemas, y la realizada en las oficinas generales de PAMI, la cual fue salvajemente reprimida por efectivos policiales de la Ciudad de Buenos Aires, quienes les arrojaron gases lacrimógenos y golpes, buscando un confronte que los Ex Combatientes no dieron.