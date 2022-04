Héroe de Malvinas: 'Nadie le da derecho a decirme cómo me siento por no tirar un tiro'

"Si hay algo que nos iguala entre los veteranos de Malvinas, es la pérdida de un amigo, un compañero. Nadie en la vida ni en el mundo tiene derecho a decirme qué sentía o siento por no haber tirado un tiro", expresó entre lágrimas Héctor Naveda, excombatiente sanjuanino. El veterano se refirió a la discriminación que surge entre los que estuvieron en la frontera y los que no llegaron a combatir.

Héctor Naveda comentó que debió sumarse como soldado con tan solo 18 años en el año 1977. "Estuve frente a una isla en el Crucero General Belgrano, en el conflicto con Chile. No entendía nada en ese momento, lo más lejos que había ido era a la casa de mis tíos en Jáchal", recordó. Años después surgió el conocido conflicto bélico en las Islas Malvinas.

"En el año 1981 el destino quiso que me fuera a la Nave Insignia, con tan solo 22 años. Creo mucho en cada uno tiene marcado su destino, y ese fue el mío", manifestó Naveda. "Realmente me críe allá, no entendía nada. Perdí todo en su momento: amigos, compañeros, todo, incluso mi infancia perdí", agregó. Para el excombatiente fue difícil reconocerse como tal, y no fue recién en 1991 cuando se admitió.

"En el '92 me encontraba en La Rioja en la casa de mi suegros con mis hermanos. Nos pusimos a caminar por el campo y me pongo a cantar una canción, que era la marcha de la Armada", recordó Naveda. "En eso lo escucho a mi hermano llorando y le preguntó por qué, y me dijo sabés cuántas veces nos juntábamos en familia, llorando porque no sabíamos dónde estabas", agregó.

Ese momento crítico con su familia, hizo que Naveda se diera cuenta de lo importante que era reconocerse como veterano de esa guerra. "Me puse a llorar y me dije que nadie en la vida ni en el mundo tiene derecho a decirme qué sentía por no haber tirado un tiro", remarcó. "Me joden que algunos veteranos piensen que ellos son más veteranos por eso", afirmó.

"Hay un ente que dice que soy veterano, no soy quién para decir quién es veterano y quién no. No estuve en la frontera precisamente, pero fui personal de cuadra y también perdí amigos", cerró entre lágrimas el excombatiente de Malvinas. Actualmente Naveda es técnico de fútbol de San Martín de San Juan, desde hace 30 años.