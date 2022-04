Falta mano de obra vitivinícola: planes sociales versus remuneración por gamela

Una dicotomía reina en el sector vitivinícola que tiene como resultado la falta de mano de obra para levantar la cosecha. Por un lado el sector empresario señala a la asistencia social como el principal factor que influye en la poca cantidad de trabajadores disponibles y por el otro, expresan que las remuneraciones por gamela son bajas.

Emilio Ozan, secretario general de Foeva pasó este jueves por Banda Ancha y profundizó sobre el tema. “La cuestión es que hay muchos empresarios que quieren echar la culpa a la falta de mano de obra, pero acá la cuestión es que hay que blanquear al trabajador porque tiene la posibilidad de tener las dos cosas a la vez y no es excusa el hecho de que no hay mano de obra”, manifestó.

En este sentid admitió que muchos trabajadores ya no participan de la vendimia porque temen perder los planes sociales, si los registran, ya que se trata de un trabajo temporario y luego cuesta recuperar el beneficio. A esto se le suman las remuneraciones que no al parecer no son muy jugosas.

Ozam expresó que hay una falta de información, por lo cual hay que notificar a los trabajadores que a partir de un decreto nacional, trabajar y cobrar algún beneficio no es incompatible a partir de la última vendimia. “Hay gente que prefería no ir a trabajar por mantener un plan, por suerte hoy podemos hacer compatible las dos cosas y no pierdan los dos beneficios”, aseguró.

Otro de los factores que influye en la escasez de jornaleros es que los jóvenes ya no se vuelcan a la actividad, “es una cuestión generacional, la gente mayor es la que ponía le pecho, hoy la juventud está enfocada en otras cosas”.

Sin embargo, dijo que “muchas veces el sector empresario no abona la gamela al precio necesario. No va a tener personal para levantar la cosecha sino se abona la gamela en un precio razonable”, finalizó.