Panorama incierto por la falta de gasoil: ¿cómo afecta en San Juan?

Bernardo Turcuman referente de la Cámara de Expendedores de Combustibles habló en Banda Ancha sobre la compleja situación del desabastecimiento de combustibles en las últimas semanas y dijo que el faltante de gasoil es del 20%, en este sentido explicó que hay mayor demanda en todas las estaciones de servicio. Además, señaló que el problema se da, cuando las grandes empresas de transportes necesitan combustibles y salen a buscarlas a las estaciones.

En este sentido, Turcuman, explicó que toda esta situación se está viviendo en todo el territorio nacional pero que en algunas provincias varía de acuerdo a las demandas. ‘Hay un faltante de gasoil que oscilan entre un 18 y un 20% en el mercado’, afirmó el referente de la cámara. No obstante, informó que en San Juan la falta de combustible no es tan grabe para algunos sectores.

‘El panorama es complejo, pero debería haber algún anuncio de que se está haciendo algo, creo que ahí hay un desentimiento entre el que maneja YPF y en el debería manejar los hilos más importantes en el país. No puede ser que no tengamos una contestación’, sentenció Bernardo Turcuman.

Asimismo, recalcó que el gasoil está faltando en todo el país y que el gran problema que no se puede importar y señaló, ‘no se puede importar y las explicaciones no son de modo racional pero la verdad que se ajustan a lo real, si no hay dólares para importar no se puede importar’. Además, explicó que otro de los grandes problemas es que hay mucha demanda y las grandes empresas de transportes se quedan sin combustible y van en busca por las estaciones.

‘El gasoil en todas las estaciones del país está cupificado, el cupo es un cupo normal, no es que se haya disminuido en grandes proporciones. La demanda se incrementa en las estaciones’, apuntó Turcuman en Canal 13 San Juan.

'Al no tener el abastecimiento directo de las petroleras, bueno que sucede, hay camiones que pasan por la ruta por una estación y nunca han parado a cargar y empiezan a cargar ómnibus de larga distancia, por ejemplo', afirmó Bernanrdo Turcuman y señaló que por eso ellos no tienen combustibles

Además, explicó que por la situación futura es incierta ya que no reciben un panorama cierto de las diferentes empresas y dijo, ‘nosotros consultamos con las empresas y no nos dan un panorama cierto’.