Polémica en Ullum por la eutanasia de perros callejeros: una concejala votará en contra

Este domingo se dio a conocer que el intendente Leopoldo Soler del departamento de Ullum envió un proyecto donde propone ‘sacrificar’ a los perros que no sean adoptados pasado los seis meses. En torno a la polémica, la concejala Daniela Salinas fue la única que hasta el momento se mostró disconforme ante el proyecto, y dijo en Canal 13 San Juan que no votará favorablemente por la propuesta del jefe comunal.

‘No votaría a favor, lo mandaría a comisión para que salga una nueva propuesta que sea más beneficiosa para todos, no solamente para los animales si no para las personas. No estoy de acuerdo en matar a los animales’, apuntó la concejala.

Daniela Salinas, se mostró disconforme con el proyecto presentado y señaló, ‘ayer en la mañana leyendo el diario no enteramos de esto. Sabíamos que había ingresado el viernes a última hora un proyecto de la creación de un refugio y nos comunicaron desde el Consejo’.

Y apuntó, ‘en mi postura personal yo no estoy de acuerdo con que se maten los animales, no estoy de acuerdo con la eutanasia’. En este sentido, explicó que hay que trabajar con campañas de concientización y esterilización y de manera más fuerte para tener una solución a la problemática de perros callejeros.

‘Mi idea es hablar con gentes de todos los sectores, con gente que está a favor de la eutanasia, con quienes no están a favor, con protectores de animales y veterinarios; y entre todos debemos buscar la solución. La eutanasia y matar los animales no es lo mejor, pero si hay otras medidas que podemos llegar a tomar’.

Además, explicó que el próximo miércoles un grupo de profesionales estarán presentes en el Consejo Deliberante para hablar sobre la eutanasia, y señaló, ‘debemos escuchar las opiniones de los profesionales, para que en conjunto tomemos las medidas que se tengan que tomar’.