Ullum presentó un proyecto para aplicar la eutanasia en perros callejeros

En la mañana de este lunes, el intendente del departamento Ullum, Leopoldo Soler, brindó detalles del proyecto que presentó en el Concejo Deliberante para la creación de un refugio de animales que se encuentran en la vía pública. El mismo, propone que se cree un refugio para la protección animal, vacunación, esterilización, castración y puesta en adopción. Sin embargo hay un punto que generó polémica. Es que, si los perros no son adoptados tras un tiempo que, en principio sería de 6 meses, se propone que se les aplique la eutanasia animal.

En diálogo con la prensa, el jefe comunal comentó que el proyecto busca una solución para los animales en la vía pública. ‘Quisiéramos que no estuviesen, y que tampoco sean una molestia para la gente. Nuestra intención es recoger a aquellos animales que sean denunciados por peligrosos o que hayan sido vistos de esta manera’, agregó, al tiempo que comentó que primero se busca darle refugio, donde los perros sean castrados y puestos en condiciones durante 6 meses.

‘Tenemos un inconveniente que tiene que ver con que no podemos ir teniendo los perros hasta que cada uno muera de forma natural porque sería un gasto importantísimo para cualquier municipio', amplió Soler, quien se vio sorprendió que se haga énfasis en el punto de la eutanasia animal y no en las otras propuestas.

‘Son muchas cosas, nadie explica qué hacemos con los perros. Los traemos a un refugio, pero los que no adoptan ¿quién se va a hacer cargo?’, planteó Soler mientras reflexionó que le ‘parece una muy buena tarea la de los proteccionistas. Pero, los invito a que cuando pase el tiempo y que nosotros no podamos tener esos perros en adopción, los terminen de tener ellos hasta que mueran de muerte natural o que me digan cómo hacemos con esos animales que nadie adopta’.

Asimismo, el primer edil asegura que es ‘el intendente qué más animales ha castrado desde que la creación del Centro de Zoonosis. Yo no estoy persiguiendo ni me interesa eliminar algún animalito. Lo que me interesa es dar una solución, encargarme el tema. Porque si no hacemos algo puede seguir habiendo accidentes como los que hemos estado teniendo. Creo que una vida humana no justifica para nada una contemplación con animales que puedan ser peligrosos o dañinos para la sociedad’.

Además, el funcionario afirmó que está dispuesto a debatir el desenlace de los animales no adoptados. No obstante señaló que ‘alguien me diga qué hacemos con los animales. Porque con la crisis económica y esta situación que atraviesa nuestro país, no podemos ir acumulando animales. Ese dinero podría ser empleado en solventar la asistencia social’.

Finalmente el jefe comunal manifestó que la sociedad, en su conjunto proponga alguna alternativa a la eutanasia. ‘Se quiere actuar de manera preventiva con esto. Tengo entendido que la Secretaría de Ambiente no permitiría llevar adelante el proyecto como lo he presentado. Es muy probable y “desafortunadamente” para mi opinión de que el proyecto llegue a un fin como está planteado. Jamás voy a permitir maltrato a algún animal, solo busco darle una muerte digna a un animal no deseado’, cerró.