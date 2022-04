Con 3 docentes y 10 alumnos, así trabaja la Antonio Torres por el paro de colectivos

Durante la mañana de este martes 26 de abril la Escuela Antonio Torres se vio afectada en su nivel de concurrencia por el paro de colectivos que se concretó en San Juan. Si bien la institución educativa abrió sus puertas como cada día, solamente concurrieron 10 alumnos y 3 profesoras.

Mónica Muñoz, vicedirectora de la Escuela Antonio Torres, reveló que esta situación no los sorprendió ya que se la había previsto el pasado lunes. Mediante mensajes de WhatsApp las docentes que sabían que tenían la posibilidad de acudir a dar clases, les avisaron a los padres de sus alumnos. A su vez las educadoras que no pudieran llegar también lo notificaron.

"Tenemos 3 docentes presentes porque una vive cerca de la escuela y las otras se mueven en movilidad propia. Los demás docentes usan el colectivo por lo tanto no vinieron, nosotros deberemos presentar después una justificación con fotocopia del documento para justificar a la dirección", expresó.

Siguiendo en la misma línea Muñoz reveló que por ejemplo hay 15 docentes que viven en el departamento Caucete. Esto quiere decir que al no circular los colectivos de la Red Tulum en todo San Juan, no tienen manera de llegar a su lugar de trabajo en horario.

"Los alumnos de esas docentes que no venían ya fueron avisados anoche de que no tenían clase. Asimismo los alumnos de las docentes que si están presentes si tenían clase. En el turno mañana tenemos 15 docentes que son cauceteras por eso no tenían forma de venir utilizando otro medio que no sea el colectivo. Les queda el remis pero es mucho dinero para ellos. Saliendo de las 10 cuadras el docente esta justificado de faltar siempre", declaró.

La medida de fuerza tomada por UTA no sólo afectó a los profesores y profesoras, sino también a algunos padres que no pudieron enviar a sus hijos a esta escuela. Debido a esto se registró un muy bajo nivel de concurrencia, contabilizando solamente 10 estudiantes.

"El presentismo ha sido muy bajo. Las maestras han dicho por WhatsApp que quedaba bajo responsabilidad de los papás que trajeran a los alumnos. La escuela esta abierta y los docentes que dijeron que venían están dictando clases, que vengan o no quedaba en los padres", sentenció.