Estudiantes de la UNSJ siguen reclamando por el comedor universitario del CUIM

Andrea Rojas presidenta del Centro de Estudiantes de la FACSO, habló en Canal 13 San Juan ante la problemática de que alumnos deben comer parados o sentados en el piso porque en el comedor de la Facultad de Ciencias Exactas no hay espacio. Por ello desde dos centros de Estudiantes y con el apoyo de los alumnos han presentado un pedido a la Secretaría de Bienestar Universitario para que reabran el Comedor Universitario Juan Gutiérrez ubicado en el CUIM.

La presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, señaló que al no brindar las comodidades correspondientes no se está respetando el derecho de los estudiantes a acceder al Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Juan. ‘Desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Sociales y desde Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, nos hemos hecho eco de este reclamo que vienen desde hace muchos años que tiene que ver con la necesidad de que se habilite el comedor’, aseguró la presidenta del CeFACSO.

En este sentido, Rojas destacó que luego de la pandemia, por la vuelta a la presencialidad es ‘una urgencia, una necesidad’ y afirmó, ‘hemos presentado este pedido a la Secretaría de Bienestar Universitario para que se pueda habilitar el comedor y también para que se puedan vender los tickets en cada una de las Facultades’.

Además, aseguró que por la capacidad que tiene el subsuelo de Exactas, donde funciona el comedor, no tiene capacidad para recibir cientos de estudiantes, que la capacidad es solo para 70 personas, en este sentido dijo que, ‘últimamente nuestros compañeros están comiendo en los canteros, en el piso. Se habilitó el comedor Juan Gutiérrez hace uno días para ir con las bandejas hasta allá, sin embargo, no entendemos que no es una solución’.

Andrea rojas destacó, que en ese comedor no están habilitados los baños, la luz ni el agua y que además funciona como aula para estudiantes de tres carreras como lo son Abogacía, Trabajo Social y Contador Público.