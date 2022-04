Fin del paro: vuelven a circular los colectivos en San Juan

UTA levantó el paro de colectivos en San Juan. La Subsecretaria de Trabajo de la provincia declaró ilegal la medida de fuerza y convocó a una conciliación obligatoria al gremio de los choferes y a la Asociación de Transportes Automotor de Pasajeros.

De este modo, el servicio de transporte público será reestablecido a partir de este mediodía. Estiman que, en horas de la tarde, el funcionamiento será normal.

En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Alberto Hensel, aseguró que la medida molestó no solo al Gobierno sino también a los usuarios. ‘Nos molesta porque los sanjuaninos no se merecen esto. Porque todos aportan para que sistema funcione y no hay motivos para realizar el paro’, dijo.

Para Gobierno, el paro de UTA es ilegal porque no notificaron de la medida de fuerza con 24 horas de anticipación ante la Subsecretaria de Trabajo. Además, el funcionario, señaló que no adeudan salarios ni aumentos acordados con los choferes en la provincia.

‘Se declaró ilegal el paro en San Juan y convocamos a una conciliación obligatoria. En el medio de eso, UTA nacional termina notificándose de algo que le trataron de notificar ayer desde el Ministerio de Trabajo de la Nación y ahora acató la conciliación obligatoria. Así se espera que se regularice el transporte de media y corta distancia en el interior del país’, dijo el Ministro.

Sobre la situación en San Juan, insistió: ‘Dejamos en claro que el Gobierno de la provincia no adeuda salarios ni aumentos y que estamos triplicando el subsidio de Nación. Y a su vez, estamos en los primeros lugares del menor costo del pasaje en el país. Y eso es por un mayor subsidio de la provincia. Si no existiera eso, el boleto en primera sección costaría casi 120 pesos’, detalló.

Hensel, aseguró que mantuvieron contacto con el delegado en San Juan de la UTA, Héctor Maldonado, para evitar el paro. Sin embargo, dijo que el dirigente señaló que recibe instrucciones de UTA nacional y, si bien, compartía que la provincia estaba al día, el conflicto afectada a toda la organización.

Por otro lado, el Ministro de Gobierno, en línea con el reclamo del gobernador, Sergio Uñac, pidió una solución para la distribución desigual de los subsidios al transporte en el interior del país. Según la autoridad, el 86% de los subsidios son para el AMBA y el resto se reparte en las provincias.

Por su parte, los choferes de colectivos de las provincias, piden a los empresarios del transporte un acuerdo salarial similar al alcanzado en AMBA. Este plantea un salario mínimo de 150.000 pesos en agosto, una revisión en septiembre y dos bonos fijos como compensación por la inflación en enero y febrero.