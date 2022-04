Hermano del fallecido en el PTA: 'Hacen leyes siempre a favor de los animales'

Walter Morales luego de la muerte de Néstor Daniel Morales el pasado 3 de abril en el Parque Tecnológico Ambiental por un ataque de una jauría, habló en Canal 13 San Juan ante la polémica por el proyecto presentado por el intendente de Ullum. Morales relató, ‘cada uno tiene su punto de vista, lo que a mí me duele es que hacen leyes siempre a favor de los animales’.

El hermano de la victimas apuntó, ‘pero parece que en la sociedad hay una grieta, la famosa grieta de que nadie puede opinar porque salen otras voces a favor o en contra, yo lo único que hago es pedir justicia por mi hermano’.

En este sentido, hizo hincapié en que los legisladores hacen leyes a favor de los animales, pero dejan de lado a las personas y apuntó, ‘hacen leyes siempre a favor de los animales y no darle protección a la familia, al ser humano. Se ha dejado de lado al ser humano, se ha dejado de lado a las familias que han sufrido los ataques’.

Además, aseguró que no le ve solución a esta problemática porque los perros se reproducen rápidamente, porque no hay soluciones certeras y porque ninguna persona va a querer adoptar a un perro asesino. ‘Estos animales ya dejaron de ser animales que se puedan reubicar’, afirmó Walter Morales.

‘Hay animales por zonas que no son domesticables, yo no estoy ni en contra ni a favor de la eutanasia de animales, pero hay animales que ya probaron sangre, un animal así no puede ser domesticado’, apuntó.

Y señaló que, ante la muerte de su hermano, la esposa del fallecido y su hijo de 9 años no han recibido ningún tipo de asistencia por parte del Gobierno y afirmó, ‘nadie del gobierno se ha arrimado a hablar con mi cuñada, a ofrecerle una ayuda psicológica, un tratamiento, algo que a mi cuñada le sirva o a mi sobrino que tiene 9 años y hasta la fecha no para de preguntar por su padre’.