Marcha atrás con la eutanasia animal en Ullum: 'No soy un asesino de perros'

Luego de una intensa polémica, el intendente de Ullum, Leopoldo Soler, dio marcha atrás con el proyecto que incluía la eutanasia de perros callejeros en el departamento. ‘Yo no soy ningún asesino de perros. Me encantan los animales y me da mucha pena que se tome una actitud de esta, pero hay que encontrar una solución’, dijo en Banda Ancha el jefe comunal.

El proyecto fue presentado en el Concejo Deliberante y planteaba la construcción de un refugio para el rescate de los perros callejeros y peligrosos. También, proponía un tratamiento de recuperación y posterior adopción de los canes. Sin embargo, el punto que generó polémica fue que proponía la eutanasia para los animales que no lograran ser dados en adopción en 6 meses.

Ante el revuelo ocasionado y la falta de adhesión, el intendente decidió dar marcha atrás con el proyecto, pero insistió en la necesidad de encontrar una solución a esta problemática. ‘No se trata de que si no hay eutanasia no hay refugio. Lo que no hay son fondos suficientes o méritos suficientes para el gasto que implicaría si no se cierra un ciclo’, señaló.

Para Soler, el Municipio no cuenta con los recursos para mantener de por vida los animales rescatados de la calle o peligrosos que no sean adoptados. Es por ello que continúan buscando un cierre al ciclo.

El secretario de Ambiente, Francisco Guevara, sentó su postura frente al caso y señaló que hay una ley provincial que prohíbe la eutanasia animal. Sin embargo, el intendente Soler dijo que su intención no es polemizar con el Gobierno provincial. ‘Estoy alineado con el gobierno provincial, asique este proyecto no tiene sentido. Porque para esto hace falta un consenso que no lo hay. Puede haber mayorías o minorías a favor y en contra, tiene que pasar el debate por el tema. Esta era una alternativa y se verá cual es la resolución que tiene’, comentó.

Soler insistió en que su idea era construir un refugio, no discutir sobre la eutanasia. Y pese a la postura del Gobierno, sostuvo que el proyecto planteado en el Municipio no era alcanzado por la ley provincial contra la eutanasia animal.

‘Ahora un animal que nació en una condición salvaje o que recién de grande tuvo contacto con la gente no puede ser un animal doméstico. Yo puedo estar equivocado. Pero a partir de que el Secretario de Medio Ambiente fijó una posición sobre la no eutanasia, este proyecto no tiene sentido’. Afirmó.

‘Con eutanasia o no, esto no deja de preocuparme. Por el estado público que ha tomado, por las opiniones diversas y algunas de las más agresivas porque podemos pensar diferente y discutir, pero no agredirnos, Yo no busco matar ningún animal y he presentado una idea que tiene sentido. Ahora he abierto el tema y pregunto qué hacemos con los animales que le hemos buscado la solución de dar en adopción, etc. ¿Los mantenemos hasta su muerte natural? Es una pregunta que me hago’, cuestionó el Intendente.

Soler aseguró que está haciendo lo que hay que hacer respecto a esta problemática de perros callejeros y con antecedentes fatales recientes. ‘En Ullum no ha habido ninguna tragedia mayor todavía. En la Provincia me consta y desde Medio Ambiente se está trabajando en el tema. Ya había conversaciones con el secretario Guevara para la colaboración con este refugio. Hay que seguir conversando. La idea del refugio está instalada y la colaboración del Gobierno está. Lo que esta faltando es este desenlace’, sostuvo.

Por último, concluyó: ‘Cuando las instalaciones estén cubiertas de animales para mantenerlos en condiciones y recuperarlos, esto tiene un costo. ¿Y hasta qué punto un animal merece esta atención por parte del Estado y no personas que la están pasando mal? La idea es buscarle un cierre al ciclo’.